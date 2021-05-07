Александр Лукашенко о том, как лечат 12-летнего Рому: «Выращивают кожу – мы умеем это делать для трансплантации, меняют»

И сегодня воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились, обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно.

Новости Беларуси. После церемонии 7 мая журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда есть возможность вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Красутская, политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: История с мальчиком-героем Романом. Если бы Президент не сказал, что будет оказана помощь семье, поверьте, мне кажется, эту историю вообще бы никто не вспомнил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаешь, я больше скажу, чтобы подтвердить это. А кто вспоминает о мальчике, который лежит с Романом рядом в реанимации вот сейчас? Проходило по СМИ: шел с удочкой и высокого напряжения коснулся, даже не коснулся – дуга образовалась, и он поражен электрическим током. О нем же никто не вспоминает, и никто об этом не знает.

А наши врачи, настоящие врачи, во главе с Пиневичем (он оказался специалистом в этой области по своей прежней профессии) они там уцепились за этих ребят и за них борются. Выращивают кожу – мы умеем это делать для трансплантации, меняют – кожного покрова нет. Жидкости в организме не хватает.

Так я говорю об этом втором малыше: кто о нем вспомнил? Это во-первых. Во-вторых, повестки дня нет.