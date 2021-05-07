Всеволод Янчевский: в Беларуси криптосфера стала вводиться в легальный оборот одной из первых

Сенаторы приняли также к сведению декрет Президента по вопросам оборота токенов. Он наделяет администрацию Парка высоких технологий контрольными функциями в отношении своих резидентов, осуществляющих финансовые операции в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. Беларусь, как подавляющее большинство стран мира, выполняет рекомендации ФАТФ. И одно из существенных пожеланий, чтобы цифровые активы соответствующим образом регулировались.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

В нашей стране принято решение, что поскольку именно на площадке Парка высоких технологий осуществляется эта деятельность, то администрация ПВТ является таким регулятором и, по большому счету, тот законодательный акт, который сегодня обсуждался, и регулирует ту сферу. То, каким образом будет осуществляться этот контроль, какие функции, у кого какие полномочия и так далее. Там нет ничего сенсационного, это стандартная, нормальная международная практика. Ну и плюс у нашей страны есть преимущества, что в именно Республике Беларусь сфера, образно выражаясь, криптосфера стала вводиться в легальный оборот одной из первых. Мы были одной из первых стран, которые приняли соответствующее законодательство, поэтому уже есть многолетний опыт и этот опыт, к счастью, позитивный.

Верхняя палата парламента одобрила 7 мая законопроект по вопросам адвокатской деятельности. Предполагается соотносить оплату работы адвокатов со сложностью дел. По мнению сенаторов, это повысит качество оказываемых услуг.