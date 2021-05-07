Александр Лукашенко: «Этих крох хватало некоторым лидерам для того, чтобы построить особняки и создать для себя золотое дно»

Новости Беларуси. После церемонии журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда могут вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И 7 мая воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились – обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно.

Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства оказалась насыщенной, в календаре сразу несколько мероприятий. Но Александр Лукашенко нашел время поздравить журналистов президентского пула с профессиональным праздником – Днем работников радио и телевидения.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Первая и самая святая тема – День Победы. Как его праздновать, учатся у Беларуси. Но красный день календаря определенные граждане хотят омрачить. Прошла информация, мол, государство оставит ветеранов без традиционных выплат.