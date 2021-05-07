Александр Лукашенко: «Этих крох хватало некоторым лидерам для того, чтобы построить особняки и создать для себя золотое дно»
Новости Беларуси. После церемонии журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда могут вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И 7 мая воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились – обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно.
Эта предпраздничная пятница, 7 мая, у главы государства оказалась насыщенной, в календаре сразу несколько мероприятий. Но Александр Лукашенко нашел время поздравить журналистов президентского пула с профессиональным праздником – Днем работников радио и телевидения.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Первая и самая святая тема – День Победы. Как его праздновать, учатся у Беларуси. Но красный день календаря определенные граждане хотят омрачить. Прошла информация, мол, государство оставит ветеранов без традиционных выплат.
Илона Красутская, политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:
9 Мая – святая дата для нас. Вот было бы здорово, если бы мы говорили только о наших ветеранах, празднике, о святой дате. Но вы наверняка тоже видели все эти заголовки. Началось: ветераны не получат единовременные выплаты. Начинают все изворачивать, но никто не сказал, что наши герои ведь получают эти выплаты ежемесячно. Начинается, опять же, все под копирку, те же технологии: «давайте собирать деньги», «государство забыло», «если не мы – кто поможет?»
Александр Лукашенко про сбор средств для ветеранов: «Эти люди, которые ходят с полотнищами предателей, для них не друзья и не помощники»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы то, журналисты, это видите: они все обещают и обещают: протестунам, забастовщикам, потерпевшим. Кому дали? Точно так дадут и сейчас. Чего они туда уехали, Илона, напоминаю: чтобы те потоки, которые идут в Беларусь, там перехватить. У нас же даже в мирное время финансировали вот эти бандитские организации – НПО, НКО и прочие там агенты иностранные – они финансировались как? Не напрямую в Беларуси. Деньги шли через Литву, через Польшу. Там бандитские организации были, они это отрубали, большую часть и какие-то крохи бросали сюда. Но этих крох хватало некоторым лидерам для того, чтобы построить особняки и создать для себя золотое дно. Вот поэтому туда уехали и отрубают, как обычно, классически, эти деньги. А за что им там содержаться? За счет налогоплательщиков Запада, за счет тех фондов, которые созданы на Западе, в Америке для уничтожения конкурентов.
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