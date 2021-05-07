«9 апреля закончилось взятие». Рассказ участницы о том, как штурмовали Кёнигсберг

Новости Беларуси. Минская область готовится отметить День Победы. Основные торжества пройдут 9 Мая. Официальные мероприятия состоятся утром на «Кургане Славы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цветы и венки лягут к подножию мемориальных комплексов «Хатынь» и «Дальва». Насыщенная программа запланирована и в каждом районе области. Главные герои – ветераны. Их продолжают чествовать лично. Так, в Логойске торжественно поздравили Дмитрия Поповича.

Сегодня ему – 96. Молодым 17-летним парнем он попал на войну, воевал на 1-м Украинском фронте в стрелковой дивизии, прошел Польшу, Венгрию, Румынию, а победу встретил в Берлине. Сказать слова благодарности за подвиг и победу, а также вручить подарки приехал заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич. К поздравлениям присоединились и руководство района, активистки союза женщин и молодежь. Прямо во дворе у дома ветерана дети прочли стихи, исполнили песни, а оркестр сыграл знаменитую композицию «День победы».

Дмитрий Попович ветеран Великой Отечественной войны:

День Победы – это самый важный день в жизни. Молодому поколению надо давать знать, что было и как было, чтобы они знали.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Победа, которая была действительно завоевана, это настоящая победа. И сегодня надо все сделать для того, чтобы наше молодое поколение было уверено в том, что это не случайная победа, а победа ценой жизни, ценой здоровья и ценой преданности, гордости и патриотизма к нашей Родине, к нашей независимой белорусской стране, нашей любимой Беларуси.

Также гости 7 мая прибыли к жительнице Жодино Любови Ивановне Дубиной. Она начала свою службу в московском госпитале. Потом попала на передовую телефонисткой. В составе 144-й пушечной артиллерийской Кричевской Краснознаменной бригады 3-го Белорусского фронта прошла с тяжелыми боями через всю Беларусь до бывшего Кенигсберга, где и узнала о Победе. Недавно Любови Ивановне исполнилось 96 лет. Поздравления с Днем Победы принимает с радостью каждый год.

Любовь Дубина, ветеран Великой Отечественной войны:

Я дошла до Кенигсберга, встретила день Победы в Кенигсберге. Конечно, очень тяжело, бои были очень тяжелые за Кенигсберг – он был так укреплен. 9 апреля закончилось взятие Кенигсберга. В один прекрасный день, вернее ночь, как все выскочат: «Победа! Победа!»