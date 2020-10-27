Что делать, если автомобиль уходит в занос? Эксперт рассказывает, что нужно знать о езде в непогоду

Как вести себя за рулем в непогоду? Нюансы осенней езды на авто в нашем следующем сюжете.

Осень вносит коррективы в жизнь водителей . Стоило золотой поре вступить в свои законные права, как тут же дожди щедро поливают дороги, а первые заморозки делают вместо асфальта настоящий каток.

Евгений Алексеюк, автомобильный эксперт:

Осень – это очень сложный период для любых автомобилистов, особенно для начинающих. Сокращение светового дня, ухудшение погодных условий влекут за собой определенные трудности при управлении автомобилем. Лучше к этому времени подготовиться заранее. А как? Мы вам сейчас расскажем.

В это время года выпадает очень большое количество осадков, и если шина изношена, она с этим справляться не будет. Нужно следить за чистотой автомобиля. Казалось бы, такая банальная вещь, как мойка автомобиля, может сыграть злую шутку, поскольку обзорность является одним из ключевых факторов безопасности при управлении автомобилем.