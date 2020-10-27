Что делать, если автомобиль уходит в занос? Эксперт рассказывает, что нужно знать о езде в непогоду
Осень вносит коррективы в жизнь водителей. Стоило золотой поре вступить в свои законные права, как тут же дожди щедро поливают дороги, а первые заморозки делают вместо асфальта настоящий каток.
Как вести себя за рулем в непогоду? Нюансы осенней езды на авто в нашем следующем сюжете.
Евгений Алексеюк, автомобильный эксперт:
Осень – это очень сложный период для любых автомобилистов, особенно для начинающих. Сокращение светового дня, ухудшение погодных условий влекут за собой определенные трудности при управлении автомобилем. Лучше к этому времени подготовиться заранее. А как? Мы вам сейчас расскажем.
В это время года выпадает очень большое количество осадков, и если шина изношена, она с этим справляться не будет. Нужно следить за чистотой автомобиля. Казалось бы, такая банальная вещь, как мойка автомобиля, может сыграть злую шутку, поскольку обзорность является одним из ключевых факторов безопасности при управлении автомобилем.
В первые минуты после того, как начался дождь, нужно управлять автомобилем особо аккуратно и снизить скоростной режим, поскольку на дороге присутствует масса грязи, и пока дождь ее не смоет, дорожное полотно будет достаточно скользким.
Если у вас автомобиль начал уходить в занос, следует помнить, что переднеприводный автомобиль проще выравнять, добавив газу. Заднеприводному автомобилю нужно притормозить.
Осадки плюс темное время суток – это дополнительные трудности, с которыми может столкнуться водитель.
И помните, опытный водитель не тот, кто легко выходит из сложных ситуаций, а тот, который в них не попадает.