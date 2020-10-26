Новости Беларуси. Правительство Беларуси опровергает информацию о начале массовых забастовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правительство Беларуси опровергает информацию о начале массовых забастовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По состоянию на 10 утра все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы. Утренние смены на предприятиях начались в обычное время, цеха не остановлены, заводы работают.