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Правительство Беларуси опровергает информацию о начале массовых забастовок

26 октября 2020 07:54
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Новости Беларуси. Правительство Беларуси опровергает информацию о начале массовых забастовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правительство Беларуси опровергает информацию о начале массовых забастовок-1

По состоянию на 10 утра все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы. Утренние смены на предприятиях начались в обычное время, цеха не остановлены, заводы работают.  

# Забастовка # общество # Фотофакт

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