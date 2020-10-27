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Роман Головченко: призыв к остановке предприятия – это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов

27 октября 2020 18:22
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Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко объяснил, к чему может привести остановка предприятий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: призыв к остановке предприятия – это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Призыв к остановке предприятия – это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов. Я говорил об этом в августе и повторю это еще раз. Беларусь – экономика открытая, мы находимся в постоянной конкурентной борьбе, будь это нефтепродукты, калийные удобрения или машиностроение, продукты питания. Любая остановка кого бы ни было производства на руку нашим конкурентам.

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Мы живем в конкурентной борьбе. Остановив, допустим, производство, нефтепродуктов – это спотовые сделки – мы теряем конкретные деньги. Рабочие теряют, не только рабочие – весь персонал предприятия теряет выплаты и доплаты, которые он имеет за результаты своего труда.

Но даже не самое это страшное. Страшно то, что вернуться потом на этот рынок будет гораздо дороже.

Роман Головченко: призыв к остановке предприятия – это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов-4

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# Забастовка # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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