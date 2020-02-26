«Представьте, что такси – только Яндекс. Вас это устроит?» Эксперты высказались о сервисах заказа авто онлайн

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ: Я добавлю: удобство администрирования и контроля. Наверное, не открою Америку, если скажу, что с данными агрегаторами наши финансовые и фискальные органы заключили соглашение. Вы, я думаю, знаете об этом. Поэтому они работают на вполне легальной основе на нашем внутреннем рынке.

Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения: Об этом и речь идёт: «Почему дремлет карась?», – законодательно. В этой ситуации абсолютно чётко выгода, представляемая агрегаторами, заключается в простоте и удобстве оплаты и заказа. Это просто блестящая конфигурация!

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров: Давайте первое: у нас есть 140-й закон «Об основах транспортной деятельности». Он принят ещё в 1998 году. Я понимаю, что наше законодательство, по сравнению с развитыми европейскими странами, ещё достаточно молодо. И нам ещё много надо будет развиваться, дорабатывать его и совершенствовать. Хорошо, там есть замечательный пункт: защита полномочия нашей страны, защита внутреннего рынка. Объясните мне, почему эти агрегаторы не зарегистрированы в Республике Беларусь?

Екатерина Станкевич:

Какая может быть легальная основа, объясните мне, если они принимают наличные деньги не в соответствии с законодательством?

Юрий Важник:

Это уже другое дело.

«Мы обращались в МАРТ, пока решения нет». Глава службы такси рассказал, почему они не могут полностью перейти на безналичный расчёт

Игорь Комаровский:

Это уже практика законодательная. Вы понимаете?! Ведь Вы думаете, что законами возможно отрегулировать вопрос защиты каждого участника, каждого субъекта рынка? Я думаю, что нет. Законы устанавливают общие правила для всех, в том числе и общие правила защиты. А в рамках практики законоприменительной – здесь надо уже отрабатывать моменты и нашим контрольным органам, фискальным органам и судебной нашей системе, если до неё доходят данные ситуации.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

А где здесь наш национальный интерес? Мне просто интересно.

Юрий Важник:

Его Величество Пассажир.

Екатерина Станкевич:

Подождите, какое «Его Величество Пассажир»?!

Игорь Комаровский:

Давайте говорить откровенно, Екатерина, если сегодня не будет пассажира, если сегодня не будет спроса на перевозки такси или иными видами транспорта, не будет и вот этих субъектов, о которых мы сегодня говорим и обсуждаем.

Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»

Екатерина Станкевич:

Вы мои слова пытаетесь совершенно нивелировать в другом русле. Да? На сегодняшний момент. Для нашего пассажира, к большому сожалению, самое главное – ценовой фактор и время прибытия. Так?

Юрий Важник:

Не только! Наши люди очень разумны.

Игорь Комаровский:

И избирательны!

Юрий Важник:

И качество, и безопасность…

Игорь Комаровский:

И безопасность, и комфорт имеет значение.

Юрий Важник:

Мы – пассажиры, и здесь присутствующие. Вы же не скажете, что мы такие, какие-то не…

Екатерина Станкевич:

Объясните! Подождите. Как тогда, что Вы тогда поясните семье того пассажира, который на Uber ехал по кольцевой, сгорел в этой машине, и потом оказалось, что у него дотуда был заказ?

Юрий Важник:

А вот я Вам скажу: по безопасности дорожного движения они ничем серьёзно не отличаются. Нет статистики, мы занимаемся статистикой ДТП. Нет такой фатальной статистики, которая выделяет Uber или Яндекс из всего остального поля аварийности.

Екатерина Станкевич:

Почему тогда в Интернете публикуется в день по 5 аварий Яндекса?

Юрий Важник:

Потому что их много, потому что много нюансов.

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Екатерина Станкевич:

Так, может быть, их слишком много? И тогда уже начинает вступать в силу антимонопольное некое законодательство?

Юрий Важник:

Надо контролировать не так, как удобно контролёру. Контролировать надо, но у нас система сделана так, что удобней контролёру контролировать. А надо делать так, чтобы было и выгодно пассажиру, и удобно контролёру, и всё это, вместе взятое, заточено в такой целый конгломерат, который должен работать правильно.

Екатерина Станкевич:

Вы настолько далеки, вот к большому моему сожалению, настолько далеки от реальности! Вот Вы не работаете в этой сфере. Вы не видите то, что происходит каждый день в этой сфере! Вот теперь представьте, что такси – только Яндекс – Вас это положение устроит?

Юрий Важник:

Нет, конечно!

Екатерина Станкевич:

Так а на сегодняшний момент все идёт к этому.

Юрий Важник:

Ещё никуда не идёт.