Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:

Давайте говорить о том, что, в первую очередь, законодательство было направлено на создание конкурентных условий. Причём конкурентных условий, равных для всех участников рынка, вне зависимости от того, если мы говорим о такси, какие это такси – работающие от терминалов, работающие с нашими традиционными диспетчерами, в том числе такси 135, либо на цифровых, информационных платформах и приложениях.

То есть сегодня, я считаю, с точки зрения потребителя и заказчика, то, что такси приезжает, в среднем, после заказа за 5 минут, это очень хорошее условие для наших граждан. И, кроме этого, граждане могут выбирать – выбирать, какой машиной ехать, даже с каким водителем ехать, по какой цене ехать.

Поэтому если говорить о такси, то я бы так ситуацию, всё-таки, не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира.

Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка?

Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.