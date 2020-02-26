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Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»

26 февраля 2020 14:27
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Почему люди, в основном, выбирают Яндекс?

«Рынок перевозок такси разрушен просто до основания. Его нужно создавать с ноля». Екатерина Станкевич об агрегаторах

Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
Дешевле.

Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»-1

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:
Давайте говорить о том, что, в первую очередь, законодательство было направлено на создание конкурентных условий. Причём конкурентных условий, равных для всех участников рынка, вне зависимости от того, если мы говорим о такси, какие это такси – работающие от терминалов, работающие с нашими традиционными диспетчерами, в том числе такси 135, либо на цифровых, информационных платформах и приложениях.

То есть сегодня, я считаю, с точки зрения потребителя и заказчика, то, что такси приезжает, в среднем, после заказа за 5 минут, это очень хорошее условие для наших граждан. И, кроме этого, граждане могут выбирать – выбирать, какой машиной ехать, даже с каким водителем ехать, по какой цене ехать.

Поэтому если говорить о такси, то я бы так ситуацию, всё-таки, не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира.

Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка? 

Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.    

# Такси Минска # общество # Юрий Важник # Игорь Комаровский

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