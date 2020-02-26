«Рынок перевозок такси разрушен просто до основания. Его нужно создавать с ноля». Екатерина Станкевич об агрегаторах

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:

Что касается рынка такси. Я хочу сказать, что у нас была на достаточно высоком уровне организована в городе Минске и, вообще, в целом по Беларуси перевозка автомобильным такси. У нас были достойные автомобили – особенно, в крупных службах, которые обслуживали крупные областные города. Но с приходом так называемых агрегаторов, которые не захотели быть владельцами таксопарка в том классическом представлении, в котором мы представляем. А именно владелец таксопарка и именно контроль над деятельностью предприятия, он способен привести к тому, что услуга будет оказана качественно. Что в случае, не дай Бог, чего, пассажиру, во-первых будет, куда обратиться с претензией, пассажир будет защищён и знать, хотя бы, какой организацией он воспользовался, наверняка. Появление агрегаторов привело к полному разрушению на сегодняшний момент – рынок перевозок такси разрушен, ну, просто до основания. Его на сегодняшний момент нужно просто создавать заново, с ноля. И начинать это нужно, безусловно, с совершенствования законодательной базы.

По моему, я считаю, профессиональному мнению, такие участники так называемых якобы не такси – Uber, якобы так называемых Яндекс-агрегаторами – что они делали – они находили страну, в которой есть пробел какой-то в законодательстве и просто внедрялись туда, разрушая постепенно всю эту сеть. Но во всём мире, у меня есть аналитика, я могу привести аналитику по различным странам, изучено глубоко в 11 странах, как это работает, в 90% случаев Uber и ему аналогичный сервис – это перевозка автомобилем-такси со всеми вытекающими обстоятельствами.

Почему на сегодняшний момент ситуация не улучшается? К большому сожалению, та либерализация, которая происходит, на мой взгляд, и которая была навязана, воможно, теми структурами, которые не совсем понимают, что такое обеспечение безопасной перевозки пассажиров, – это ужасно! Это отмена лицензии! Во всём мире, во всём таком демократичном мире с их демократическими ценностями, которые так навязываются нашей Беларуси, всё зажимается, всё строгое, контроль, штрафы – просто неимоверные! Но нам, Беларуси пытаются навязать на сегодняшний момент какую-то свободную конкуренцию. Используйте, пожалуйста, её у себя. Откройте Интернет, посмотрите, как пестрит на сайтах Российской Федерации, что там водители в Свердловске, в Саратове, в Московской области бастуют – требуют улучшения каких-то условий для себя. Это по всей России. В некоторых городах Яндекс. Такси стал полным монополистом: 90% рынка. Для чего это нам?

Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка?

Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.