«Мы обращались в МАРТ, пока решения нет». Глава службы такси рассказал, почему они не могут полностью перейти на безналичный расчёт

Олег Радкевич, руководитель службы такси:

Моя точка зрения, наверное, не сформировалась до сих пор, вообще, в части того, что происходит на рынке. Потому что каждый день какие-то новые вещи происходят. Есть вещи интересные, есть, допустим, какие-то удручающие. Значит, что у нас происходит на сегодняшний день? В какое-то время там было 10 крупнейших служб в Минске, были все возможности, в том числе, привязывать карточку – то, что мы не могли делать, потому что есть банковское законодательство – оно нам его не позволяет. Это как обида, наверное, от традиционных служб, то, что я скажу, то, что аккумулировалось.

То есть, соответственно есть у всех служб ответы Нацбанка, что эта деятельность – нельзя, она относится к категории деятельности расчётно-кассовых центров, в соответствии с указом Президента, по-моему, №60. Эта деятельность возможна только после получения лицензии Нацбанка. И одновременно заходит Uber, после него заходит Яндекс – они это делают, к ним меры не принимаются по лицензионной деятельности, им разрешается.

Затем дальше происходит следующее: Нацбанк заявляет, что в 2019 году примут изменения в Банковский кодекс, а это новое веяние, которое позволяет формировать рынок, когда можно, действительно, без наличных ездить, все платежи видны и заказчику непосредственно, и производителю услуги, и нам, как диспетчеру, который осуществляет мониторинг, и фискальным органам, потому что есть данные по реальной стоимости. И никаких обманов, на самом деле, ничего. В результате принимается решение, вроде бы, мудрое Нацбанка – принять изменения в Банковский кодекс, чтобы службы такси традиционные, как нас называют, тоже могли принимать деньги, но происходит следующее: вместо этого появляется постановление Нацбанка, что иностранным резидентам – можно, а нам по-прежнему нельзя!

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Да, дискриминация получается.

Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»

Олег Радкевич:

Мы обращались в МАРТ, пока решения нет. То есть в чистом виде на сегодняшний день есть определённые вещи, С другой стороны, я бы подходил проще: я, например, выступаю, вообще, за что: есть Его Величество Водитель, который перевозит пассажира. И я думаю, если бы мы были сейчас какой-то рабочей группой, однозначно к водителю, который перевозит пассажиров на коммерческой основе, должны быть какие-то требования.

Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка?

Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.