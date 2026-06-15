Новости по тегу #Такси Минска

Положительная тенденция связана с запуском единой цифровой базы данных.
Крупные диспетчеры подписали соглашение, которое ограничивает рост тарифов в периоды повышенного спроса, обязывает чаще выводить машины на линию в плохую погоду и не повышать стоимость своих услуг для перевозчиков.
Поводом стали многочисленные жалобы пользователей онлайн-сервисов на резкий рост стоимости услуг такси.
Экипажи дорожно-патрульной службы будут внимательно следить за тем, как перевозят пассажиров, в каком состоянии выходят на линию автомобили, и кто именно садится за руль.
Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые осуществляют перевозку пассажиров. Инспекторы усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения, ведь именно их нарушение чаще всего становится причиной аварий.
Дополнительно будет усилен контроль за деятельностью иностранных водителей, которые работают в сфере пассажирских перевозок.
Новое такси будет не только удобным, но и безопасным. Одной из ключевых особенностей сервиса станет ставка на стабильные и понятные тарифы.
Контроль особый, поскольку за первые три месяца года таксистами совершено 40 ДТП. В них 9 человек получили различные травмы.
Более 140 звонков за два дня поступило на горячую линию Комитета госконтроля.
В Комитете госконтроля 20 и 21 марта будет открыта горячая телефонная линия.
Тут самый большой нюанс заключается в том, что каждый автомобиль такси должен быть снабжен аудио- и видеофиксацией.
«Таксист должен соответствовать определенным требованиям».
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