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Новости по тегу #Такси Минска

За два года число нарушений среди водителей такси и маршруток в Беларуси сократилось вдвое
15 июня 2026 16:56

За два года число нарушений среди водителей такси и маршруток в Беларуси сократилось вдвое

Цены на такси в непогоду станут стабильнее. В МАРТ объяснили, как будут регулироваться тарифы
18 мая 2026 11:16

Цены на такси в непогоду станут стабильнее. В МАРТ объяснили, как будут регулироваться тарифы

МАРТ заключил соглашение о социально ответственном поведении с диспетчерами такси
11 мая 2026 13:43

МАРТ заключил соглашение о социально ответственном поведении с диспетчерами такси

В Беларуси проверят такси – рейды ГАИ пройдут с 6 по 10 апреля
06 апреля 2026 06:39

В Беларуси проверят такси – рейды ГАИ пройдут с 6 по 10 апреля

Такси – под особым контролем! ГАИ проводит профилактическое мероприятие в Минске
13 февраля 2026 07:23

Такси – под особым контролем! ГАИ проводит профилактическое мероприятие в Минске

В Беларуси проходит профилактическое мероприятие по контролю за перевозками пассажиров
20 августа 2025 07:06

В Беларуси проходит профилактическое мероприятие по контролю за перевозками пассажиров

Новый сервис «А1 Такси» заработает в Беларуси
30 апреля 2025 19:44

Новый сервис «А1 Такси» заработает в Беларуси

Госавтоинспекция усилит контроль за автомобилями такси с 8 по 13 апреля
08 апреля 2025 07:20

Госавтоинспекция усилит контроль за автомобилями такси с 8 по 13 апреля

КГК подводит предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток
24 марта 2025 13:43

КГК подводит предварительные итоги горячей линии по вопросам деятельности такси и маршруток

Комитет госконтроля предлагает высказать мнение о работе такси и маршруток
20 марта 2025 07:08

Комитет госконтроля предлагает высказать мнение о работе такси и маршруток

Вас снимает скрытая камера: что говорит закон о видео-и аудиофиксации в такси
12 февраля 2025 19:51

Вас снимает скрытая камера: что говорит закон о видео-и аудиофиксации в такси

Легко ли стать таксистом? Узнали у директора таксопарка
12 февраля 2025 19:40

Легко ли стать таксистом? Узнали у директора таксопарка