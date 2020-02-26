Как научиться отличать фейки от правды и чем опасны дипфейки? Повышаем информационную грамотность вместе

Новости Беларуси. Что такое дипфейк и как Беларусь защищает свое информационное пространство? Как отличить правду от вымысла? Об этом говорим с гостем программы. В студии аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Если продолжать тему фейков и коронавируса, неужели манипуляция этой темой тоже может быть кому-то выгодна? «В современном мире тема фейков приобретает особо острый контекст»

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Действительно, в современном мире тема фейков приобретает особо острый контекст. Поскольку если раньше доминировала такая парадигма, когда поставщик интернет-услуг определял форму и содержание контента, правила представления услуги, то сегодня в рамках парадигмы Web 2.0 было осознанно, что экономически более эффективно, когда сами пользователи наполняют содержанием те или иные ресурсы, сайты. Ирина Мартьянова:

Как защитить человека? Как научить человека разбираться, отличать правду от вымысла? Есть ряд мер информационной грамотности или цифрового иммунитета фейкам

Виталий Демиров:

Есть действительно ряд мер информационной грамотности или так называемого цифрового иммунитета фейкам. Если вы видите гиперболизированные заголовки, кликбейтные заголовки, то скорей всего это фейк. Если привести пример, если будет такое сообщение, как глава государства недоволен каким-то законом, то очевидно, что скорей всего это фейк, потому что новость всегда будет конкретизировать, каким конкретно законом и почему. Далее, если вы видите какие-то непонятные, подозрительные доменные имена, если вы видите названия сайтов, которые похожи на какие-то известные, но отличаются на какую-то букву... Есть такой интересный прием: вы можете поискать новость, «забить» в поисковик и поставить фильтр времени – допустим, год назад. Если эта новость выскакивает в архиве, значит, это фейк. Очень часто фейкам не ставят временную метку, чтобы продлить срок жизни новости. Кроме того, если вы не видите автора, источник информации, это также скорей всего фейк. Потому что сегодня доминирует именно автоматизированная генерация новостей. И, естественно, там не будет никакой ссылки на авторство.

Ирина Мартьянова:

Совсем недавно министр информации Беларуси предложил пересмотреть законодательство. Например, внести такие понятия, как «фейк», «дипфейк». Потому что, как оказалось, у нас нет такой терминологии в документах. Есть такое понятие, как «недостоверная информация» и всё на этом. Насколько правильно, вы считаете, такая инициатива? Не нужно регулировать весь интернет. Достаточно регулирования конкретных отношений в интернете Виталий Демиров:

Не нужно регулировать в целом весь интернет. Здесь достаточно регулирования конкретных отношений в интернете. Поскольку пользователи – это такие же реальные люди, которые обладают правами и обязанностями, как и в оффлайне. Я считаю, что в целом наше законодательство достаточно прогрессивно и есть стратегия развития информационно-коммуникационных технологий. Ирина Мартьянова:

Может, нам закрыть свое информационное пространство, как это сделал Китай?

Виталий Демиров:

Это может повлечь определенные экономические издержки. Ирина Мартьянова:

Но Китай сталкивается с проблемой фейков? Наверное, в меньшей степени, да? Виталий Демиров:

В меньшей степени, да, но, как мы понимаем, структура экономики Китая несколько отличается от белорусской. Если посмотреть, доля услуг в нашем экспорте достигает более 9 миллиардов, например, нефти – 5,5. Поэтому какие-то возможные экономические издержки в области предоставления услуг здесь также нужно учитывать. «Дипфейк – это высокотехнологичный инструмент редактирования контента» Ирина Мартьянова:

Дипфейки – насколько они несут серьезную угрозу для информационного общества? Виталий Демиров:

Дипфейк – это высокотехнологичный инструмент редактирования контента. То есть можно создавать видеоролики поддельные, где какие-то действия будет совершать лицо, которое никогда этого не делало. Можно аудиоконтент редактировать.