Олег Радкевич о таксистах: более половины водителей в Минске не отвечают требованиям перевозки

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Очень важный нюанс: очень часто жалуются и в сети Интернет, и во время бытовых коммуникаций каких-то на качество услуг именно водителя. Очень часто жалуются на то, что берут молодых, неопытных, неподготовленных.
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Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Раньше, вообще, было суть – было лицензирование, были лицензионные карточки. И город, и министерство транспорта и коммуникаций знало в любой момент, какое количество водителей в городе Минске осуществляет эту деятельность.
Соответственно, если кто-то что-то плохо осуществлял, карточку изымали, то есть, понимаете, происходили какие-то вещи. После этого лицензии оставили, карточки убрали. То есть город стал и все, кто участники рынка – и фискальные органы – стали знать только, какое количество лицензий. Но под этим количеством лицензий сколько автомобилей работает и водителей, знать перестали.
Сейчас убрали лицензию. Но есть в этом законе, который сейчас есть – там всё четко написано: стаж определён, возраст водителя и требования. И теперь получается, вроде бы, следующая вещь: мы знаем, что часть водителей достаточно большая – наверное, это больше, чем половина на сегодняшний день в городе Минске, не отвечает требованиям перевозки. То есть я повторюсь, я не против агрегаторов. Те конкуренты – это всего лишь некие платформы, которые передают заказы. То есть я сейчас говорю про тех, кто перевозит. То есть они не достигли определённого возраста.
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Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:
А каким требованиям, если конкретно говорить?
Олег Радкевич:
Возраст! Допустим, 19-летний попал в ДТП водитель такси.
Игорь Комаровский:
То есть по возрасту – менее 20 лет, да? Моложе 20?
Олег Радкевич:
Да. По-моему, даже 21 и стаж – 2 года. Значит, возраст, стаж...
Игорь Комаровский:
Водительский стаж?
Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»
Олег Радкевич:
Да. Соответственно, было бы правильно – это нигде не прописано – так как вход лёгкий, но не предусмотрен выход с этого бизнеса. То есть мы, представьте, сейчас организовали на базе нас, допустим, присутствующих некую группу. В первую очередь, наверное, требования к водителю, который перевозит. Он должен быть безопасен для наших детей, жён. Он должен быть не педофил, не наркоман. Ну, понимаете, обладать чем-то. Значит, уже появляются требования. А теперь если эти требования (я сейчас не говорю про возраст) – то есть требования в любом случае должны быть – если эти требования не выполняются, его нельзя допустить на рынок. Правильно? Значит, кто-то должен – регулятор – каким-то образом видеть и что-то делать, если такое лицо появилось. Правильно? Он может ездить и бесплатно, но мы должны понимать, что так не должно быть.
Потому что рынок, вообще, характеризуется двумя вещами: то есть он должен быть максимально доступен по стоимости для любого потребителя, и это правильно, и одновременно он должен оставаться привлекательным для инвестирования в эту сферу. Иначе государство не получает никаких налогов, услуга становится массовой, она почти бесплатная.
Но давайте поговорим про интересы государства. Государство – это целая отрасль. В Минске работает порядка 15 тысяч водителей, в месяц делается, внимание, 2 миллиона заказов (не пассажиров – пассажиров перевозится больше). Значит, соответственно, появляются требования к машине, её оформлению – чтобы было видно: вот машина такси, мы сразу её остановили и узнали, что этот водитель выполняет требования. И, наверное, больше ничего. Теперь всего лишь последний посыл: независимо через кого её вызывать, эту машину, правильно? То есть независимо от желания потребителя, потребитель может по стоимости определить, но потребитель не может, наверное, решить, что мне достаточно машины, водитель которой либо машина не соответствуют тому законодательству, которое написали.
Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка?
Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.