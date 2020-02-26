Олег Радкевич о таксистах: более половины водителей в Минске не отвечают требованиям перевозки

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Очень важный нюанс: очень часто жалуются и в сети Интернет, и во время бытовых коммуникаций каких-то на качество услуг именно водителя. Очень часто жалуются на то, что берут молодых, неопытных, неподготовленных.

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Олег Радкевич, руководитель службы такси:

Раньше, вообще, было суть – было лицензирование, были лицензионные карточки. И город, и министерство транспорта и коммуникаций знало в любой момент, какое количество водителей в городе Минске осуществляет эту деятельность.

Соответственно, если кто-то что-то плохо осуществлял, карточку изымали, то есть, понимаете, происходили какие-то вещи. После этого лицензии оставили, карточки убрали. То есть город стал и все, кто участники рынка – и фискальные органы – стали знать только, какое количество лицензий. Но под этим количеством лицензий сколько автомобилей работает и водителей, знать перестали.

Сейчас убрали лицензию. Но есть в этом законе, который сейчас есть – там всё четко написано: стаж определён, возраст водителя и требования. И теперь получается, вроде бы, следующая вещь: мы знаем, что часть водителей достаточно большая – наверное, это больше, чем половина на сегодняшний день в городе Минске, не отвечает требованиям перевозки. То есть я повторюсь, я не против агрегаторов. Те конкуренты – это всего лишь некие платформы, которые передают заказы. То есть я сейчас говорю про тех, кто перевозит. То есть они не достигли определённого возраста.

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Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:

А каким требованиям, если конкретно говорить?