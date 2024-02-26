«Дожинки-2024» в Смолевичском районе примет агрогородок Барсуки

Новости Беларуси. Аграрии центрального региона завершают подготовку к посевной. Машины на линейке готовности, семена протравлены, созданы механизаторские бригады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кстати, в каждом районе уже определены населенные пункты, которые будут принимать местные «Дожинки». Например, столицей фестиваля тружеников села в Смолевичском районе стал агрогородок Барсуки. Сейчас здесь уже начинают готовиться к празднику.

В районе подходят к благоустройству комплексно. Улицы населенного пункта станут комфортнее для автомобилистов, обновят пешеходные связи, наведут лоск и на объектах. Также в агрогородке появится большая зона активного спорта. Волейбол, баскетбол и скейт-парк – с акцентом на безбарьерную среду в Барсуках оборудуют множество современных площадок. В данный момент разработан план. Работы начнутся уже в мае.

Андрей Бартось, директор УКС Смолевичского района:

Самое главное в сегодняшней интенсивной нашей жизни, наличие этих гаджетов, – вытягивать наше молодое поколение, вытягивать на современные новые площадки, их это очень увлекает, затягивает. И дети действительно сегодня на роликах, на скейтах, кто с мячами, волейбол, футбол. Мы все больше и больше видим направленность на то, чтобы молодое поколение развивалось физически и больше они между собой общались.

В агрогородке Барсуки проживает более тысячи человек. Здесь оборудованы места отдыха, работает школа, дом культуры и ФАП. Но к «Дожинкам» многое заиграет другими красками.