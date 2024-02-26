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Бакытжан Сагинтаев: выборы в Беларуси прошли хорошо, очень положительная оценка

26 февраля 2024 17:38
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Многоуровневую интеграцию в рамках ЕАЭС и начавшийся электоральный цикл обсуждали сегодня, 26 февраля, во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства провел переговоры с генеральным секретарем СНГ и новым председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Бакытжан Сагинтаев: выборы в Беларуси прошли хорошо, очень положительная оценка-1

Бакытжан Сагинтаев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Так все спокойно, хорошо прошло. Очень положительная оценка. Все очень тихо, спокойно, люди радуются, организованность на всех участках, в глазах у людей радость. Такое большое количество активно проголосовало – это тоже результат той работы, которая проводилась. Возможно, со стороны не было заметно. Результат показывает: в день выборов все хорошо, спокойно.

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Бакытжан Сагинтаев

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