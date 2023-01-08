«Минск всегда выступал за поиск компромиссов». А пойдёт ли на переговоры Запад?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сегодня мы понимаем, что главным вызовом для внешней политики и политики безопасности Республики Беларусь будет оставаться конфликт к югу от ее границ. Как Минск будет отвечать на этот вызов? Возможно, уже сейчас можно спрогнозировать. Будет ли возможность принять участие с дипломатической точки зрения в мирном урегулировании? Потому что Минск всегда выступал за поиск компромиссов. Эта площадка всегда была, только, к сожалению, Украина ей вовремя не воспользовалась. После этого и произошла такая критическая ситуация.
Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Тут с тем, как будут складываться отношения в дипломатии после заявлений по поводу Минских соглашений от Меркель, Олланда. Сейчас мы столкнулись с тем, что площадки будут. И желание предоставить себя в качестве площадки будет. Об этом заявили и Святой Престол, и Италия как государство. Одно из последних заявлений ООН – они тоже готовы быть одной из сторон, гарантирующей некие договоренности. Проблема только в том, что буквально за несколько последних месяцев весь институт переговорной дипломатии подвергся очень серьезному кризису, потому что большая часть игроков проявила себя с плохой стороны, недоговороспособной. На сегодня переговорную дипломатию будет необходимо доказать участникам.
Надежда Сасс:
Наверное, главная иллюзия, которая стала очевидной в 2022 году, которая настолько показала цинизм западных политиков, – это иллюзия, которая связана с договороспособностью контрагентов. Как сейчас выстраивать и находить эти точки соприкосновения именно для Российской Федерации? Потому что многие участники, с которыми садились за стол переговоров, оказались просто лгунами.
Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:
Да, то, что мы называем цинизмом, двойными измерениями и так далее… Это было обосновано еще Джоном Стюартом Миллем в середине XIX века, где говорилось, что есть мир белых – первый мир, и есть второй мир, где можно делать все что угодно. Более того, второй мир с ним договаривался. На одном уровне это просто невозможно, не нужно. Нужно им диктовать. Допустимо обманывать, допустимо предавать. Поэтому сегодня мы видим очень интересную вещь: выяснили, что Запад находится в своем коконе, он недоговороспособен, он будет исходить из того, что договоренности честные невозможны. Боррель не раз признавался, что Европа – это не только прекрасный сад. Если мы вспомним его заявление годичной давности, что мы, народы Европы и США, были и остаемся властелинами мира, пока мы утверждаем стандарты. Понятно, что на этих стандартах договариваться невозможно.
Другая часть мира как раз договороспособна, то есть та, которая живет в режиме международного права. Ведь в Гарварде преподается не только International Law, но и Global Law. Это два разных права. Международное право – это классическое международное право, а глобальное право звучит очень просто. Если в рамках классического международного права США не могут отстаивать свои позиции, должно действовать глобальное, в рамках которого Штаты правы всегда. На каких основаниях договариваться с Западом кроме позиции силы, а позиция силы – это процесс динамический, когда для диалога рано. На сегодня это непонятно. Вопрос будет подвешенным.
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