«Минск всегда выступал за поиск компромиссов». А пойдёт ли на переговоры Запад?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Сегодня мы понимаем, что главным вызовом для внешней политики и политики безопасности Республики Беларусь будет оставаться конфликт к югу от ее границ. Как Минск будет отвечать на этот вызов? Возможно, уже сейчас можно спрогнозировать. Будет ли возможность принять участие с дипломатической точки зрения в мирном урегулировании? Потому что Минск всегда выступал за поиск компромиссов. Эта площадка всегда была, только, к сожалению, Украина ей вовремя не воспользовалась. После этого и произошла такая критическая ситуация.

Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Тут с тем, как будут складываться отношения в дипломатии после заявлений по поводу Минских соглашений от Меркель, Олланда. Сейчас мы столкнулись с тем, что площадки будут. И желание предоставить себя в качестве площадки будет. Об этом заявили и Святой Престол, и Италия как государство. Одно из последних заявлений ООН – они тоже готовы быть одной из сторон, гарантирующей некие договоренности. Проблема только в том, что буквально за несколько последних месяцев весь институт переговорной дипломатии подвергся очень серьезному кризису, потому что большая часть игроков проявила себя с плохой стороны, недоговороспособной. На сегодня переговорную дипломатию будет необходимо доказать участникам.

Надежда Сасс:

Наверное, главная иллюзия, которая стала очевидной в 2022 году, которая настолько показала цинизм западных политиков, – это иллюзия, которая связана с договороспособностью контрагентов. Как сейчас выстраивать и находить эти точки соприкосновения именно для Российской Федерации? Потому что многие участники, с которыми садились за стол переговоров, оказались просто лгунами.