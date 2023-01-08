Что добавили в военную аптечку и зачем солдатам синий маркер? Обзор нового меднабора

Новости Беларуси. Комплектация армейской аптечки – это отдельная наука. Здесь каждый недочет может без преувеличения стоить жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А при формировании набора эксперты учитывают буквально каждую мелочь: от климатических условий до уровня медицинской подготовки бойца. В вопросах сохранения жизни и здоровья все имеет значение. Ольга Коршун, СТВ:

Об этом знает и Дмитрий Альховик. Он принимал непосредственное участие в разработке нашей армейской аптечки. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня к нам и наглядно готовы продемонстрировать этот просто незаменимый предмет на поле боя. Президент говорил, что наша аптечка не хуже, а даже лучше натовской. В чем ее преимущество?

Дмитрий Альховик, главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования:

Преимущество ее в том, что когда мы формировали ее, мы учли все мелочи, собрали все лучшее, выбросили все лишнее. И получилось то, что сейчас лежит перед вами. Аптечка состоит из двух элементов. Первый – это непосредственно сама аптечка. А второй – жгут турникетного типа в чехле, он очень легко открывается. Фурнитура вся изготовлена из металлических материалов, поэтому он прошел огонь, воду и медные трубы, что мы с ним только не творили. Всячески его эксплуатировали. Ольга Коршун:

Тест-драйв проходил? Дмитрий Альховик:

Да, проходил тест-драйв. И использовали в качестве лямок, чтобы поднимать людей. Нет, выжил, выдержал все. Ольга Коршун:

То есть его можно использовать не только по назначению? Дмитрий Альховик:

Конечно, вещь довольно-таки универсальная. Принципиальное отличие от жгута резинового, что его можно наложить одной рукой. Ольга Коршун:

Это очень важно на самом деле для бойца. Дмитрий Альховик:

Да, одна рука ранена, второй рукой ты можешь наложить этот жгут. Сама по себе аптечка находится на платформе, которая на липкой ленте. То есть ее можно сорвать с военнослужащего, положить и работать Ольга Коршун:

Но эта аптечка только для одного бойца, спасать товарища не предусмотрено? Дмитрий Альховик:

Все военнослужащие с первых дней знают: своя аптечка – для себя. Дальше мы ее открываем, первое, что мы должны взять в руку, это ампульницу, в которых содержаться шприц-тюбики с наркотическим обезболивающим средством. Это то, что позволит военнослужащему не впасть в шок и дальше оказывать себе помощь. Ампульница находится, вы видите, в очень удобном доступе. Ее всегда можно нащупать пальцами по характерной форме.

Ольга Коршун:

Были претензии, нарекания, что она слишком большая. Это имеет большое значение? Дмитрий Альховик:

Она по размеру весьма приличная, но она сделана по принципу разумность и достаточность. Лишнего здесь ничего нет, при этом все средства, которые здесь есть, позволяют на протяжении восьми часов, если ранение не фатальное, поддерживать нормальное, адекватное состояние, чтобы эвакуировать раненого. Ольга Коршун:

Чем существенно дополнили прежний вариант, который был? Дмитрий Альховик:

Такая зеленая повязка, выглядит она вот таким образом. В ней имеются две пленки. Ольга Коршун:

Она китайская. Дмитрий Альховик:

Да, она произведена в Китайской Народной Республике, совершенно верно. Здесь четыре наименования из аптечки произведены в КНР. Особенность этой повязки состоит в том, что клеевая основа не та, к которой мы привыкли на обычном пластыре. Это гидрогелевый клей. Особенность его в том, что он держится на мокрой коже, не боится пота, не боится активных движений и держится на груди, богатой волосяным покровом. Ольга Коршун:

А вот маркер для чего? Синий цвет имеет значение? Дмитрий Альховик:

Да, конечно. Почему синий маркер? Зеленый маркер будет сливаться с формой, черный – с грязью, красный – с кровью, а все остальные менее яркие. Поэтому оптимальный цвет в индивидуальной аптечке – синий. Такая мелочь, но, как видите, имеет значение.

Ольга Коршун:

Да, действительно, мелочей не бывает. Давайте продолжим разговор про китайское. Что еще здесь китайское? Дмитрий Альховик:

Из китайского у нас компрессионный перевязочный пакет, компрессионная бандаж-повязка. Сейчас одно из наших предприятий осваивает производство аналогичного изделия. Гемостатический бинт, после тампонады раны этим бинтом сверху она накрывается обычной повязкой. Выжидается 5-10 минут, и жгут начинает потихонечку ослабляться. Данный бинт останавливает артериальное кровотечение. Жгут при этом потихонечку ослабляется, но при этом остается на месте, чтобы если будет повтор кровотечения, успеть быстро передавить. Что это дает? Мы не ампутируем конечность. Большое, важное дело. Что еще сделано в КНР – ножницы. Ножницы, которые режут… Ольга Коршун:

Все? Дмитрий Альховик:

Нет. Они предназначены, чтобы резать одежду либо повязки. 10 слоев ткани они режут, даже не замечая. И специальная пуговка, чтобы не испортить кожу. Давайте мы отрежем вашими руками кусочек ремня. Режьте.

Ольга Коршун:

Ого! Как будто какая-то тоненькая ткань попала в ножницы, а не прочный материал. Дмитрий Альховик:

Режут они достаточно хорошо, поэтому один из наших заводов в Могилеве сейчас осваивает производство аналогичного изделия. Ольга Коршун:

А когда они появятся в армии у наших солдат? Дмитрий Альховик:

Партия нарабатывается не только для Вооруженных Сил, но и для других силовых ведомств. И к 1 мая они появятся в достаточном количестве. Ольга Коршун:

А вот аптечки, которые есть у военнослужащих в соседней Польше, они как-то отличаются от этого варианта? Дмитрий Альховик:

Да, они отличаются от этого варианта. Там жгуты более мягкие и мелкие, из того, что мне запомнилось, в них есть средства обозначения. Это свистки, фонарики, химические источники света. Было очень много дебатов по этому поводу, дискуссий. В итоге пришли к тому, что любое средство обозначения дополнительное на поле боя, это привлечение внимания не только своих, но и противника. Поэтому от этого отказались.