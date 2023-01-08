Божественная музыка в прямом эфире. Рождественский гимн «Тихая ночь»
Новости Беларуси. Все-таки хочется укрепляться в понимании, что дети – это символ жизни, наше продолжение. А Рождество – это как раз время, чтобы подумать о чем-то большем, оторваться от обыденности, открыть свою душу для добра и милосердия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Духовно возвыситься и даже исцелиться во все времена помогала музыка. Отдельный вид искусства – это духовные песнопения, которые звучат в храмах, на службах, а иногда и с большой сцены. А сегодня будут звучать и в нашей студии. В прямом эфире ансамбль солистов Архиерейского хора минского кафедрального собора, лауреата и обладателя Гран-при международных конкурсов.
Здравствуйте! С Рождеством, увидеть вас в студии – это большая честь для нас, не скрою. И наверняка вы наших зрителей порадуете чем-то особенным.
Наверное, мы не будем говорить, что чем-то особенным, потому что мы хотим порадовать самой известной рождественской колядкой, рождественским песнопением «Тихая ночь». И тем самым поздравить жителей нашей Беларуси с этим самым светлым праздником, с Рождеством Христовым.
Послушать можно здесь.
Ольга Коршун:
На такой высокой ноте мы завершаем программу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя. С Рождеством! И божественная музыка в нашем эфире.
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