Старым шинам место в коровнике! Рассказываем о необычной второй жизни использованной резины

Новости Беларуси. Говорят, что деньги под ногами не валяются. Но на это как посмотреть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, в Пинском районе научились получать прибыль буквально из отходов. Из старых шин там делают маты для буренок и используют их вместо соломы и опилок. Это инновационный продукт, который позволяет улучшать показатели в молочном животноводстве.

Иосиф Полховский, заместитель директора предприятия «Экопродшина»:

Наши маты набиты крошкой диаметром 4,8 миллиметра. Они заполняются. Плотность у нас уже отработана. Чтобы плотный был, и в то же время амортизация была.

Настоящую перину для буренки создают не из пуха, а из переработанных шин. Продукт для Беларуси инновационный. Мягкий ковер толщиной до 12 сантиметров повторяет форму животного, что создает им комфорт. Новинку взяли на вооружение в хозяйстве в Ганцевичском районе, которое объединяет прежние три в один успешный агрохолдинг. Установка под ключ идет сразу на нескольких комплексах.

Андрей Живула, директор СХФ «БН-АгроБрест»:

Создается удобное ложе для коров, следовательно, коровы меньше выбывают на раздел райконторы или мясокомбинат. Почему? Потому что корова она, как человек, присесть не может. Она коленями, суставами наклоняется и сразу падает. Тем самым травмирует об бетон свои суставы коленные.

Вес животного достигает полутонны, а потому уже через несколько месяцев таких падений буренка будет изнывать от боли. Солома или опилки на современном этапе развития животноводства уже не справляются. А правильная подстилка влияет и на продуктивность стада, и на здоровье. В сутки буренка должна лежать минимум 12 часов. Когда условий нет, она с трудом выдерживает семь, а это прямой путь недополучить молоко, а в долгосрочной перспективе и вовсе лишиться золотой жилы.

Иосиф Полховский:

Мы должны корову сохранять, потому что чистопородный скот, и, самое главное, удой и жирность в настоящее время 8-10 тысяч в среднем по стаду по области, по району. А в некоторых хозяйствах 12 тонн молока в год мы получаем от коровы. Такую корову, конечно, мы должны сохранять. Одно стойло-место дорого. 370 рублей. Недорого. 13-14 копеек идет на содержание коровки. В других хозяйствах посчитать – этот показатель значительно, в разы больше.

Экономическую выгоду уже ощутили в хозяйстве «Синькевичский» Лунинецкого района, где ноу-хау используют 1,5 года. Это позволило сократить время работы техники и расходы на топливо, сэкономить на дополнительных трудовых ресурсах, которых не хватает, снизить затраты на ветеринарию.

Геннадий Ноздрин, директор сельхозпредприятия «Синкевичский»:

По этому комплексу мы наблюдаем сокращение от 5 % до 7 %. Это вопросы заболевания маститами. Уровень рентабельности производства молока при всем при этом повышается по данному объекту до 8 %. На данном комплексе мы имеем результат по 11 месяцам более 600 килограммов прибавки молока.

По датской технологии маты закрывают специальной тканью, которая проста в уходе, безопасна, а главное – выдерживает колоссальные нагрузки.

Константин Акофин, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Синкевичский»:

Ни одного порыва на сегодня хозяйство по матам не имеет. Чистятся хорошо. В сухую солнечную погоду позволяет хорошо 2-3 раза в год проводить качественную дезинфекцию и мойку. Чего хватает до конца следующего года.

Предприятию «Экопродшина» сегодня четыре года. За это время они смогли освоить выпуск инновационного продукта, получить заключение Академии наук в эффективности и безопасности. И главное – завоевать доверие производителей молока.

Владимир Голышак, директор предприятия «Экопродшина»:

С учетом того, что Брестская область является лидером по темпам роста производства объемов молока, с учетом развития молочного скотоводства, наверное, совсем неслучайно, что именно на нашем предприятии мы разработали и внедрили совершенно новый и универсальный импортозамещающий продукт под названием матрасы животноводческие. Объемы производства мы можем увеличить в любой момент. В 2022 году мы уложили порядка 4 000 коровьих мест. С учетом строительства новых молочно-товарных ферм, реконструкции старых, я думаю, что наши новые технологии найдут самое широкое применение.