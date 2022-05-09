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Председатель Брестского облисполкома: «Сегодня пахнет фашизмом, сегодня пахнет нацизмом»

09 мая 2022 12:43
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Новости Беларуси. Шрамы на стенах легендарной Брестской крепости – рубцы на сердцах белорусов. У легендарной цитадели 9 мая собрались более 50 тысяч человек – жители города и гости из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздновать Победу пришли наследники поколения героев-победителей.

В Брестской области проживает около 250 ветеранов. Вот как их поздравили 9 Мая. Подробнее.

Председатель Брестского облисполкома: «Сегодня пахнет фашизмом, сегодня пахнет нацизмом»-1

Минута молчания у Вечного огня в честь тех, кто не вернулся домой. В цитадель внесли Государственный флаг Беларуси, Знамя Победы и крепости – символы истинной свободы и независимости. Свое мирное небо белорусы готовы отстаивать твердо и уверенно. Брестскую крепость – не снести, как памятники героям в соседних странах.

Председатель Брестского облисполкома: «Сегодня пахнет фашизмом, сегодня пахнет нацизмом»-4

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Сегодня пахнет фашизмом, сегодня пахнет нацизмом. В соседних странах идут войны. Меняется политика. Но не меняются устои народа, потому что они помнят, насколько больно досталась война. Брестчане всегда будут чтить этот великий праздник, эту Великую Победу. Пускай подвиги будут только трудовыми, поэтому мы всегда стремимся к миру. К настоящему миру.

Председатель Брестского облисполкома: «Сегодня пахнет фашизмом, сегодня пахнет нацизмом»-7

В каждой семье сегодня большой светлый праздник Великой Победы. В один ряд с живыми незримо становятся те, кто добывал мир под гул самолетов и разрывы снарядов. Марш «Беларусь помнит» объединил свыше 7 000 человек.

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# Великая Отечественная война # общество # Юрий Шулейко # Фотофакт

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