Председатель Брестского облисполкома: «Сегодня пахнет фашизмом, сегодня пахнет нацизмом»

Новости Беларуси. Шрамы на стенах легендарной Брестской крепости – рубцы на сердцах белорусов. У легендарной цитадели 9 мая собрались более 50 тысяч человек – жители города и гости из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздновать Победу пришли наследники поколения героев-победителей. В Брестской области проживает около 250 ветеранов. Вот как их поздравили 9 Мая. Подробнее.

Минута молчания у Вечного огня в честь тех, кто не вернулся домой. В цитадель внесли Государственный флаг Беларуси, Знамя Победы и крепости – символы истинной свободы и независимости. Свое мирное небо белорусы готовы отстаивать твердо и уверенно. Брестскую крепость – не снести, как памятники героям в соседних странах.