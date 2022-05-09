Камиль Махмудов в День Победы: мы этот праздник любим, преклоняемся перед ним. Никогда это не будет забыто
Новости Беларуси. Праздничным настроением охвачен город-герой Минск. В каждом уголке нашей столицы ярко и масштабно отмечают священный праздник Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых крупных площадок развернулась на проспекте Победителей. Здесь работают большая ярмарка, фудкорт, организованы спортивные и развлекательные локации.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
С Днем Победы! Площадка у Дворца спорта напоминает праздничный калейдоскоп, здесь развлечения можно найти на любой вкус и цвет, на любой возраст.
Мы встретили здесь ветеранов войны, орденоносцев и тоже смогли с ними пообщаться. Вот какое напутствие они оставили молодежи.
Камиль Махмудов, председатель Белорусского союза офицеров ВВС и войск ПВО:
Праздник бушует. Мы собрали своих ветеранов, сейчас посидим, попоем фронтовые песни. Мы другие песни сегодня даже не будем вспоминать – это особый праздник. Вспомним нашу воинскую историю, встретимся с людьми, с молодежью. Поговорим, пофотографируемся. Людям очень приятно. Это действительно в душе у каждого гражданина – российского, белорусского. Мы этот праздник любим, мы преклоняемся перед этим праздником, мы чтим. Оно у нас на века, никогда оно не будет забыто.
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