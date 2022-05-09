Камиль Махмудов в День Победы: мы этот праздник любим, преклоняемся перед ним. Никогда это не будет забыто

Новости Беларуси. Праздничным настроением охвачен город-герой Минск. В каждом уголке нашей столицы ярко и масштабно отмечают священный праздник Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых крупных площадок развернулась на проспекте Победителей. Здесь работают большая ярмарка, фудкорт, организованы спортивные и развлекательные локации.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

С Днем Победы! Площадка у Дворца спорта напоминает праздничный калейдоскоп, здесь развлечения можно найти на любой вкус и цвет, на любой возраст.

Мы встретили здесь ветеранов войны, орденоносцев и тоже смогли с ними пообщаться. Вот какое напутствие они оставили молодежи.