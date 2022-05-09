В Брестской области проживают около 250 ветеранов. Вот как их поздравили 9 Мая

Новости Беларуси. Шрамы на стенах легендарной Брестской крепости – рубцы на сердцах целых поколений белорусов. В каждой семье 9 Мая – большой светлый праздник Великой Победы. В один ряд с живыми становятся те, кто добывал мирное небо под гул самолетов и разрывы снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

С праздником! С Великой Победой! Ликовать в этот день нам завещали герои-победители. И даже в таком трагическом месте, как Брестская крепость, сегодня у слез на глазах особый, священный, счастливый смысл. Уже десятки тысяч брестчан пришли в крепость, чтобы поклониться подвигу и вспомнить каждого, кто не вернулся с той страшной войны. Вместе с ними портреты их дедов и прадедов. Сегодня они стоят в один ряд со всеми живыми, они все мысленно в крепости сегодня произносят слова искренней благодарности за то, что 9 Мая стал для каждого из нас возможным. В 2022 году у крепости собралось необычайно много людей. Несколько поколений рядом. Вместе с горожанами люди в военной форме и погонах. Свое мирное небо белорусы готовы отстаивать твердо и уверено. Государственный флаг Беларуси, Знамя Победы и крепости – символы истинной свободы и независимости.

Нас не будет уже, дедушки не будет, а вы будете. Это должно быть вечно. 100 лет, 200 лет и так далее.

Я хочу поздравить всех с праздником, с этим великим днем, пожелать мирного неба над головой, здоровья, терпения в наше нелегкое время, побольше радостных событий.

Поздравляем всех белорусов, весь мир с Днем Победы. Здоровья всем, счастья, мира на земле. В Брестской области сегодня проживают около 250 ветеранов – носителей исторической правды для новых поколений. Брестскую крепость не снести, как памятники героев у амнестических соседей. Ножом не вырезать, кувалдой не раздробить священную память белорусского сердца.