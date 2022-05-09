«Здесь всё очень эмоционально». С каким настроением люди отмечают 9 Мая? Репортаж из центра столицы

Новости Беларуси. Праздничным настроением охвачен город-герой Минск. В каждом уголке нашей столицы ярко и масштабно отмечают священный праздник Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых крупных площадок развернулась на проспекте Победителей. Здесь работают большая ярмарка, фудкорт, организованы спортивные и развлекательные локации. Вероника Кудринецкая с подробностями.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

С Днем Победы! Площадка у Дворца спорта напоминает праздничный калейдоскоп, здесь развлечения можно найти на любой вкус и цвет, на любой возраст. Первая локация – музыкальная. За моей спиной находится сцена. Концертная программа «Мы помним! Мы гордимся!» стартовала в 12:00 и продлится до 23:00. Здесь ведущие белорусские артисты, коллективы Вооруженных Сил, военные оркестры исполняют вместе с минчанами и гостями столицы фронтовые песни и не только. Эта локация музыкальная для тех, кто любит подвигаться.

Кто хочет подкрепиться, я бы советовала заглянуть на ярмарку. Она работает здесь с 7 мая и также будет работать до позднего вечера. Еще есть большое количество фотозон. Можно увидеть ретроавтомобили, автомобили военных лет. Большая площадка для детей – качели, батуты, карусели. Минчане, гости праздника делятся своим настроением, и вот что они рассказали.

Мы побывали на «Бессмертном полку» сегодня. Настроение очень праздничное, почтили память наших прадедов и по бабушкиной линии, и по дедушкиной. Оба воевали в Украине, прошли всю Украину. Один дошел до Праги, второй – до Берлина. Расписался на Рейхстаге.

Настроение прекрасное. Здесь все очень эмоционально, все очень по-праздничному. Наша семья поздравляет всех с великим Днем Победы!

Побывали уже на площади Победы. Решили переместиться сюда, послушать тематические песни, детей приобщить к нашей памяти. Мы гордимся, что живем в этой замечательной стране. Что можно попробовать на праздничной ярмарке у Дворца спорта, читайте здесь. Вероника Кудринецкая:

Мы встретили здесь ветеранов войны, орденоносцев и тоже смогли с ними пообщаться. Вот какое напутствие они оставили молодежи.