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Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду «России 25» в товарищеском матче в Тольятти

05 мая 2025 19:27
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Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду «России 25» в товарищеском матче. Поединок прошел в Тольятти, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Соперники уже к седьмой минуте вели с преимуществом в три шайбы. Однако такой сценарий противостояния не устроил подопечных Дмитрия Квартальнова. Уже к перерыву наши парни сократили отставание – отличились Павел Денисов и Никита Пышкайло. Во втором отрезке Мирослав Михалев восстановил паритет. А дальше перевес нашей дружины укрепили Василий Филяев, Сергей Сапего и Данила Поливко. В заключительной трети хозяева вновь вернули инициативу себе, они поразили белорусские ворота четыре раза. Ответить соотечественники смогли только точным броском Егора Борикова. Основное время так и завершилось вничью. Игра перешла в овертайм, где Виталий Пинчук забросил победную шайбу – 8:7 в пользу нашей сборной. 

# Хоккей Беларуси # Хоккей

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