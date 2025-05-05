Максим Рыженков переизбран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола

Кандидатура председателя была одобрена единогласно. За прошедшие четыре года федерацией проделана большая работа во всех направлениях, начиная от детского спорта и заканчивая национальными командами. В минувшем олимпийском цикле женская сборная добилась наивысшего места в мировом рейтинге, став 11-й. В Европе наши девушки вошли в топ-6. Мужская команда заняла первое место в квалификации чемпионата мира – 2023. Радует и победная динамика в баскетболе 3 на 3. Цели в работе отрасли остаются прежними, но главный вопрос на повестке – допуск белорусов к международным стартам.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Пытаемся свои мускулы нарастить к тому моменту, когда будет решение о допуске наших команд к международным первенствам. Вообще, такого рода разговоры все больше и больше на международном уровне появляются. Особенно с избранием нового президента МОК. Мы надеемся, что не за горами эти решения. Мы в активном поиске нового руководителя, его заместителей. Это непростая задача, потому что Президент потребовал, что это должен быть очень цельный, подготовленный, любящий спорт человек. Нам главное сейчас перестроиться, немного переформатировать работу федерации с поиском нового, может, обновленного руководства. И, опять же, с выполнением задач, которые поставил Президент.

В рамках конференции была отмечена и работа нашего телеканала. «Столичное телевидение» удостоилось признания за вклад в развитие отечественного баскетбола, такую же награду, но личную получила наш специальный корреспондент, ведущая программы «СпортТаймер» Юлия Силипицкая.