Лукашенко – новому министру сельского хозяйства: я побоялся тебя через ступеньку направлять, потому что мог бы «погибнуть»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы. Обновления произошли в составе руководства МИД, назначены главы двух ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В кресле министра сельского хозяйства и продовольствия отныне Игорь Брыло. В сфере не новичок, ранее занимал должность первого зама.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я побоялся тебя через ступеньку куда-то направлять, потому что мог бы «погибнуть». А тут ты уже прижился, знаешь и понимаешь сельское хозяйство. Даже идеологически понимаешь правильно. Ну и Министерство непростое, поэтому я буду очень рад, если, Игорь Вячеславович [Игорь Брыло – прим. ред.], у тебя получится работа руководителем. Только ни под кого не подстраивайся. У нас губернаторы – киты сильные. Очень сильные. Сейчас губернаторский корпус как никогда сильный. Поэтому требования должны быть принципиальными и жесткими.