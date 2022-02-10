Лукашенко – новому министру сельского хозяйства: я побоялся тебя через ступеньку направлять, потому что мог бы «погибнуть»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я побоялся тебя через ступеньку куда-то направлять, потому что мог бы «погибнуть». А тут ты уже прижился, знаешь и понимаешь сельское хозяйство. Даже идеологически понимаешь правильно. Ну и Министерство непростое, поэтому я буду очень рад, если, Игорь Вячеславович [Игорь Брыло – прим. ред.], у тебя получится работа руководителем. Только ни под кого не подстраивайся. У нас губернаторы – киты сильные. Очень сильные. Сейчас губернаторский корпус как никогда сильный. Поэтому требования должны быть принципиальными и жесткими.