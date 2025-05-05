Мы одни из первых и немногих, кто прибыл для оказания помощи – спасатель о разборе завалов в Мьянме

Как за каменной стеной. Белорусские спасатели всегда придут на помощь. Причем не только соотечественникам, но и дружественным странам: доставят гуманитарный груз и окажут содействие в ликвидации последствий стихийных бедствий. 4 мая в мире отмечают Международный день пожарных – поздравляем представителей одной из самых мужественных профессий и поговорим о наших «горячих парнях» в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

В конце марта Республика Мьянма содрогнулась от мощного землетрясения – больше 3,5 тысячи погибших и 5 тысяч раненых, не меньше 200 человек пропали без вести. Курортный город превратился в настоящую зону бедствия. Одними из первых, кто пришел на помощь, стали белорусские спасатели из Республиканского отряда специального назначения «Зубр». По поручению Александра Лукашенко они направились в город Мандалай помогать разбирать завалы и искать возможных выживших. Евгений, вы как раз один из тех «зубров», кто лично побывал на разборе завалов в Турции и Мьянме. Как вы и ваши коллеги восприняли необходимость лететь и помогать своим коллегам?

Евгений Высоцкий, оперативный дежурный Центра оперативного управления РОСН «Зубр» МЧС Беларуси:

28 марта поступил сигнал о землетрясении в Мьянме. С этого момента уже начался мониторинг обстановки. На следующий день глава МЧС Республики Беларусь делал доклад главе государства и было принято решение о том, что нужно оказывать помощь.

Екатерина Забенько:

Евгений, что было самым сложным? Евгений Высоцкий:

Всегда тяжело наблюдать за горем людей, надеющихся, что кто-то выжил. Родственники, сидящие на тротуарах, ожидающие возле развалин и просящие, чтобы помогли. Мы делали все, что от нас зависело, и максимально выкладывались, чтобы им помочь.