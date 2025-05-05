В преддверии Дня Победы в Минске чествуют ветеранов и свидетелей трагических событий ВОВ

В преддверии Дня Победы в столице чествуют ветеранов и свидетелей трагических событий Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В их адрес звучат теплые и искренние слова поздравлений и признательности. Настоящий мини-парад прошел под окнами дома бывшего жителя блокадного Ленинграда Евгения Фарфеля. В исполнении оркестра прозвучал «Марш Победы». В Ленинграде Евгений Аронович пережил всю блокаду. После освобождения Беларуси в 1945-м его семья попала в Минск, здесь и остались. Но воспоминания о тех страшных днях он пронес через всю жизнь.

Евгений Фарфель, участник Великой Отечественной войны, ребенок блокадного Ленинграда: Первый налет немецкой авиации. Стоял на балконе, и летят прямо над головой самолеты. Впервые как-то непонятно было, что они летят. И вдруг что-то отрывается, и соседний дом рушится. Страшно. И самое страшное – это был, конечно, голод.

Дмитрий Мартинкевич, первый заместитель главы администрации Заводского района:

Мы все должны помнить об этих непростых событиях, через которые прошли наши деды, прадеды. И, естественно, каждый год должны отмечать, благодарить их. И это не только на 9 Мая. Вообще, политика нашего государства на постоянной основе поддерживает наших ветеранов, блокадников Ленинграда.

В Заводском районе проживает 29 ветеранов Великой Отечественной войны и людей переживших блокаду Ленинграда. Все они окружены особой заботой и вниманием.