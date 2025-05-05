Александра Саснович не смогла пробиться в основную сетку теннисного турнира в Риме

Александра Саснович не смогла пробиться в основную сетку турнира категории 1000 в Риме, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом квалификационном раунде белоруска встречалась с представительницей США Кэти Волынец. Оппонентка опережает нашу спортсменку в рейтинге более чем на 30 пунктов. Тем не менее, соотечественница сумела навязать борьбу. Она была сильнее в первом сете – 6:2, однако уступила во втором – 3:6. Несмотря на все усилия, решающая, третья партия осталась за оппоненткой – 6:4. Отметим, без участия в квалификации на грунтовых кортах итальянской столицы выступят две белоруски – первая ракетка мира Арина Соболенко и Виктория Азаренко, которая сейчас находится на 54-ом месте.