Концерты, иммерсивное шоу и красочный фейерверк! Узнали подробности программы на 9 Мая

Концерты, иммерсивное шоу и красочный фейерверк. Столица встретит юбилей Великой Победы красивой программой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжества начнутся уже 6 числа с праздничного концерта во Дворце культуры. А 8 мая в Минском международном выставочном центре откроется экспозиция, посвященная знаковой дате. Основные мероприятия пройдут 9 Мая. В 2025 году парад Победы будет отличаться от прошлогоднего. На одной большой площадке покажут период войны и современность. Праздничная атмосфера будет царить во всей столице. Возле Дворца спорта в 12:00 начнется концерт «80 лет Победы», а в Верхнем городе организуют иммерсивное шоу «Жывая гiсторыя», которое воссоздаст атмосферу послевоенной Беларуси.