Концерты, иммерсивное шоу и красочный фейерверк! Узнали подробности программы на 9 Мая

Концерты, иммерсивное шоу и красочный фейерверк. Столица встретит юбилей Великой Победы красивой программой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Концерты, иммерсивное шоу и красочный фейерверк. Столица встретит юбилей Великой Победы красивой программой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торжества начнутся уже 6 числа с праздничного концерта во Дворце культуры. А 8 мая в Минском международном выставочном центре откроется экспозиция, посвященная знаковой дате. Основные мероприятия пройдут 9 Мая. В 2025 году парад Победы будет отличаться от прошлогоднего. На одной большой площадке покажут период войны и современность. Праздничная атмосфера будет царить во всей столице. Возле Дворца спорта в 12:00 начнется концерт «80 лет Победы», а в Верхнем городе организуют иммерсивное шоу «Жывая гiсторыя», которое воссоздаст атмосферу послевоенной Беларуси.
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Мероприятия продолжаться и 10 числа. 10 мая на площадке Дворца спорта состоится большой семейный фестиваль «Наша Победа». В рамках фестиваля запланировано большое количество локаций. Предусмотрено выступление хедлайнера – российского исполнителя Niletto.
В День Победы во всех районах Минска откроются более 20 локальных площадок, где с утра до вечера будут проходить концерты, ярмарки и памятные мероприятия. Кульминацией праздника станет яркий фейерверк. Увидеть его можно будет в шести локациях города.