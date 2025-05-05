Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила Гватемалу и с первого места вышла в четвертьфинал

В дальнейшем белорусы активно атаковали и уже ко второму перерыву сняли все вопросы о победителе. В заключительном игровом отрезке оппоненты попытались навязать борьбу, но финальный свисток зафиксировал уверенные цифры на табло – 12:3. Это самый результативный поединок в истории нашей команды. По четыре гола в активе Игоря Бриштеля и Анатолия Рябко. Еще два мяча записал на свой счет Вадим Бокач. Огорчил гватемальцев и голкипер Владимир Устинович. Таким образом, отечественная сборная с первого места вышла в четвертьфинал.

Игорь Бриштель, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

Мы всех поздравляем с выходом в 1/4. Сегодня, наверное, получалось практически все. Два периода, то, что у нас не получалось, первых двух игр. Показали красивый футбол, красивые голы. Это то, что нам нужно было почувствовать свою игру, свою уверенность перед четвертьфиналом, поэтому все счастливы, будем готовиться дальше. Тут неважно, на кого мы выйдем. Главное – сыграть свою игру. Всем большое, огромное спасибо, потому что ваша поддержка чувствуется.

Встречи 1/4 состоятся 8 мая, 10 мая пройдут полуфинальные поединки, а на 11 мая определится победитель чемпионата мира.