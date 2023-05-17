«Право на применение оружия». Что можно использовать для самообороны?

Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что касается газовых баллончиков, лака для волос, можно ли этим пользоваться в качестве самообороны?

Михаил Мануилов, заместитель прокурора Заводского района г. Минска:

У нас, в принципе, закон не налагает каких-либо ограничений, чем пользоваться. Понятно, что если человек незаконно носит холодное, огнестрельное оружие, в последующем будет ставиться вопрос о привлечение его к ответственности за незаконное ношение этого оружия. С точки зрения запретить, сказать о том, что мы против безоружного не можем защищаться баллончиком либо ножом – такого нет. Опять же, все индивидуально. Каждая ситуация индивидуальна. То есть вопрос стоит в том, что когда у нас человек, действуя в состоянии необходимой обороны, умышленно причиняет тяжкое телесное повреждение… То есть мы должны понимать, что такое тяжкое телесное повреждение – это когда у нас фактически, если так приводить перечень, орган какой-то теряет свои свойства. Человека зрения лишили, речи. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Отверткой в глаз. Михаил Мануилов:

Отверткой в глаз, да, умышленно. У нас встретил сосед своего соседа-недруга, решил ему оплеуху отвесить, а за это получил отверткой в глаз. Как вы считаете, это превышение необходимой обороны? Наталья Надольская:

Это реально был такой случай?