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«Право на применение оружия». Что можно использовать для самообороны?

17 мая 2023 18:37
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Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что касается газовых баллончиков, лака для волос, можно ли этим пользоваться в качестве самообороны? 

«Право на применение оружия». Что можно использовать для самообороны?-1

Михаил Мануилов, заместитель прокурора Заводского района г. Минска:
У нас, в принципе, закон не налагает каких-либо ограничений, чем пользоваться. Понятно, что если человек незаконно носит холодное, огнестрельное оружие, в последующем будет ставиться вопрос о привлечение его к ответственности за незаконное ношение этого оружия. С точки зрения запретить, сказать о том, что мы против безоружного не можем защищаться баллончиком либо ножом – такого нет. Опять же, все индивидуально. Каждая ситуация индивидуальна. То есть вопрос стоит в том, что когда у нас человек, действуя в состоянии необходимой обороны, умышленно причиняет тяжкое телесное повреждение… То есть мы должны понимать, что такое тяжкое телесное повреждение – это когда у нас фактически, если так приводить перечень, орган какой-то теряет свои свойства. Человека зрения лишили, речи. 

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Отверткой в глаз. 

Михаил Мануилов:
Отверткой в глаз, да, умышленно. У нас встретил сосед своего соседа-недруга, решил ему оплеуху отвесить, а за это получил отверткой в глаз. Как вы считаете, это превышение необходимой обороны? 

Наталья Надольская:
Это реально был такой случай? 

«Право на применение оружия». Что можно использовать для самообороны?-4

Михаил Мануилов:
Это не реально, я моделирую ситуацию. Исходя их реальных случаев, я такой пример судебной практики вспоминаю. То есть там компания. Два человека под окнами распивают пиво. Там два брата находятся – один совершеннолетний, другой несовершеннолетний. Совершеннолетний делает им замечание, разгоняет их фактически. Все на этом заканчивается. Несовершеннолетний решает пойти к бабушке, понимая то, что здесь могут его эти двое, которых они разогнали, побить, берет с собой нож. Он, значит, идет к бабушке, они его там догоняют. Он понимает, что они его могут побить. Он тут же без разговоров одному в грудную клетку наносит удар ножом. С точки зрения характера этих действий, то есть какая опасность ему угрожала и предприняты меры защиты? 

Наталья Надольская:
По факту никакой. 

Михаил Мануилов:
Нет, безусловно, причинили бы какой-то вред здоровью. Но говорить о том, что в этой ситуации он здесь объективно имел право на применение оружия, потому что была угроза жизни либо тяжкого телесного повреждения. Тут, наверное, не стоит об этом говорить. 

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# Насилие # общество # Алеся Лакина # Наталья Надольская # Фотофакт

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