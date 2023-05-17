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«Поднять навыки самообороны». Часто ли белоруски идут на рукопашный бой?

17 мая 2023 15:49
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Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С какой мотивацией к вам приходят люди, хотят ли они себя защитить? 

«Поднять навыки самообороны». Часто ли белоруски идут на рукопашный бой?-1

Павел Николаеня, чемпион Беларуси по ММА и рукопашному бою:
Значимая часть людей, приходящих ко мне в спортзал, хотят добиться спортивных результатов, выиграть на чемпионате Республики и попробовать свои силы на международных турнирах. Значимая часть людей приходят ко мне просто поправить свою физическую форму. Конечно, большинство из моих спортсменов – это люди, которые приходят поднять навыки самообороны. 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Павел, к вам приходят женщины на курсы самообороны? 

Павел Николаеня:
Преобладающее большинство – это ребята, мужчины. Но последнее время девчата их активно догоняют и также посещают мои занятия. Но преобладающее большинство – это парни. 

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# Борьба # общество # Наталья Надольская # Алеся Лакина # Фотофакт

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