«Поднять навыки самообороны». Часто ли белоруски идут на рукопашный бой?

Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С какой мотивацией к вам приходят люди, хотят ли они себя защитить?