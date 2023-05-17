«Огоньку не найдётся?» Психолог рассказала, как избежать уличного конфликта

Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, большинство нападений начинается с условного: огоньку не найдется? Как еще на этом моменте распознать, что оппонент намерен распускать руки?