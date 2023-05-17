«Огоньку не найдётся?» Психолог рассказала, как избежать уличного конфликта

Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, большинство нападений начинается с условного: огоньку не найдется? Как еще на этом моменте распознать, что оппонент намерен распускать руки?
Елена Лаврецкая, спортивный психолог:
Мы никогда не можем предвидеть, как будет вести себя человек в дальнейшем. Мы можем отвечать за свои реакции. Часто на вопрос: огоньку не найдется, можно встретить достаточно агрессивную реакцию. Особенно мужчины: «Нет, не курим. Чего пристала?» Поэтому я бы здесь сделала скорее акцент на своих реакциях на какие-то достаточно безобидные, например, замечания. Потому что часто наша агрессия и агрессивная реакция может вызвать абсолютно какие-то несвойственные человеку реакции. Даже у него не было, например, плана нападать на них, но наша агрессивность может вызвать в нем ответную.
«Поднять навыки самообороны». Часто ли белоруски идут на рукопашный бой – подробнее здесь.