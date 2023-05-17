Целевое направление – возможность или отсутствие перспектив? Поговорили со студентами

Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Распределение – это преференция от государства, социальная забота или обязаловка? В проекте « Да!Но... » объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Юрий Гуд, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Как же быть с целевым набором? Я по целевому набору пришел. В районе нет места устроиться – отправляют в сельскую местность. Но при этом у меня есть условия где-то выбиться и пробиться.

Александра Горбатова, студент Белорусского государственного университета:

Так это же опыт. У меня на специальности тоже есть целевики, и они уже знают, куда пойдут работать, они знают, что 5 лет отслужат в таможенных органах, они выйдут оттуда уже специалистами, потому что через 5 лет ты спокойно можешь стать начальником отдела, начальником таможни, если ты хороший специалист и на самом деле учился в университете, а не просидел это целевое направление.

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