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Целевое направление – возможность или отсутствие перспектив? Поговорили со студентами

17 мая 2023 18:02
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Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Распределение – это преференция от государства, социальная забота или обязаловка? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но». 

Целевое направление – возможность или отсутствие перспектив? Поговорили со студентами -1

Юрий Гуд, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Как же быть с целевым набором? Я по целевому набору пришел. В районе нет места устроиться – отправляют в сельскую местность. Но при этом у меня есть условия где-то выбиться и пробиться.  

Целевое направление – возможность или отсутствие перспектив? Поговорили со студентами -4

Александра Горбатова, студент Белорусского государственного университета:  
Так это же опыт. У меня на специальности тоже есть целевики, и они уже знают, куда пойдут работать, они знают, что 5 лет отслужат в таможенных органах, они выйдут оттуда уже специалистами, потому что через 5 лет ты спокойно можешь стать начальником отдела, начальником таможни, если ты хороший специалист и на самом деле учился в университете, а не просидел это целевое направление.  

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# Молодежь Беларуси # общество # Юрий Гуд # Александра Горбатова # Фотофакт

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