До электрички 5 км, а потом ещё 20 до работы. Какие сложности у молодых специалистов в районах?

Вероника Цвико, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: У нас в стране колоссальная поддержка молодых специалистов. Если вы говорите, что ее нет, возможно, вы с этим просто не столкнулись. Касательно жилья, молодые специалисты имеют первоочередное право на получение арендного жилья. Это замечательно. Выплаты, жилищные условия. Сегодня перед нами открыты все возможности, мы просто должны грамотно пользоваться всеми теми благами, преференциями и льготами, которые нам наше государство дает. Если мы по каким-то причинам не владеем той информацией и теми преференциями, которые имеем, то это другой разговор.

Андрей Апанасович, член молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Я сейчас являюсь молодым специалистом, у меня пятый год отработки. Как бы ни хотелось получить арендное жилье, я проживаю в сельской местности, мне до работы 20 километров добираться, только перед этим еще нужно добраться до электрички километров 5. То есть тяжело добираться, но я соглашаюсь на это, чтобы добираться каждый день туда и обратно. Нет возможности в районе предоставлять арендное жилье. Поэтому я говорю, что самой важной проблемой является вопрос жилья. Очень многие знакомые просто сдаются. Не хватает у них сил и терпения проживать, тратиться на жилье. И они просто бросают и готовы платить очень много денег [, чтобы отказаться от распределения – прим.ред.].

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