«По заявлению потерпевшей». Как закон защищает жертв домашнего насилия?

Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю столько примеров, когда мужчина бил женщину, она вызывала милицию, писала заявление, снимала побои. Ему давали штраф 200 рублей. Он выходил из суда, смеялся над ней, и это был еще один плевок в лицо.

Ольга Литвинова-Козленок, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:

Первый раз – это штраф, возможно, плюс это может быть кратковременное содержание в местах изоляции правонарушителей в данном случае. Если это тяжкие повреждения, то сразу преследуется уголовным законом. Умышленные причинения менее тяжких, истязание – все это есть. Тонкость в том, что все эти преступления – инициируется уголовная ответственность по заявлению потерпевшей.