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«По заявлению потерпевшей». Как закон защищает жертв домашнего насилия?

17 мая 2023 17:05
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Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я знаю столько примеров, когда мужчина бил женщину, она вызывала милицию, писала заявление, снимала побои. Ему давали штраф 200 рублей. Он выходил из суда, смеялся над ней, и это был еще один плевок в лицо. 

Ольга Литвинова-Козленок, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:
Первый раз – это штраф, возможно, плюс это может быть кратковременное содержание в местах изоляции правонарушителей в данном случае. Если это тяжкие повреждения, то сразу преследуется уголовным законом. Умышленные причинения менее тяжких, истязание – все это есть. Тонкость в том, что все эти преступления – инициируется уголовная ответственность по заявлению потерпевшей. 

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# Насилие # общество # Алеся Лакина # Фотофакт

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