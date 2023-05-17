Сотрудник МАРТ: распределение даёт возможность получить нужный опыт

Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Распределение – это преференция от государства, социальная забота или обязаловка? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но». Евгений Пустовой, СТВ:

Я, чтобы добраться на вершину СТВ, должен был пройти большой профессиональный путь. А тут девочка из журфака получает распределение на самый красно-зеленый канал. Разве это правильно?

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Возможность государства вкладывать деньги должна быть оправдана. Иначе зачем это делается? У нас много кадровых пробелов в стране. Евгений Пустовой:

То есть государственный заказ. Готова отрабатывать? Пожалуйста! Виктория Павлович:

Абсолютно правильно.