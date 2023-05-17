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Сотрудник МАРТ: распределение даёт возможность получить нужный опыт

17 мая 2023 17:43
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Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Распределение – это преференция от государства, социальная забота или обязаловка? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но». 

Евгений Пустовой, СТВ:  
Я, чтобы добраться на вершину СТВ, должен был пройти большой профессиональный путь. А тут девочка из журфака получает распределение на самый красно-зеленый канал. Разве это правильно?  

Сотрудник МАРТ: распределение даёт возможность получить нужный опыт-1

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Возможность государства вкладывать деньги должна быть оправдана. Иначе зачем это делается? У нас много кадровых пробелов в стране.  

Евгений Пустовой:  
То есть государственный заказ. Готова отрабатывать? Пожалуйста!  

Виктория Павлович:  
Абсолютно правильно.  

Сотрудник МАРТ: распределение даёт возможность получить нужный опыт-4

Наталья Гуринович, сотрудник Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Институт распределения дает опыт. Сложно получить работу. Я поступила на работу по распределению отучившись. Юристом, экономистом – везде. Почитай вакансии: опыт работы – не менее 2-3 лет. А где его взять? Именно институт распределения позволяет молодому специалисту этот опыт приобрести.  

Евгений Пустовой:  
Ты никто и звать тебя никак. А тут уже государство за тебя решает, еще бантик на упаковку наклеят.  

Виктория Павлович:  
Более того, многие организации предлагают решить жилищный вопрос, предлагают доплаты ввиду молодого специалиста. По-моему, все условия созданы. Достаточно только реализовать себя.  

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# Молодежь Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Виктория Павлович # Наталья Гуринович # Фотофакт

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