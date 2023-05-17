Сотрудник МАРТ: распределение даёт возможность получить нужный опыт
Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Распределение – это преференция от государства, социальная забота или обязаловка? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Пустовой, СТВ:
Я, чтобы добраться на вершину СТВ, должен был пройти большой профессиональный путь. А тут девочка из журфака получает распределение на самый красно-зеленый канал. Разве это правильно?
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Возможность государства вкладывать деньги должна быть оправдана. Иначе зачем это делается? У нас много кадровых пробелов в стране.
Евгений Пустовой:
То есть государственный заказ. Готова отрабатывать? Пожалуйста!
Виктория Павлович:
Абсолютно правильно.
Наталья Гуринович, сотрудник Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Институт распределения дает опыт. Сложно получить работу. Я поступила на работу по распределению отучившись. Юристом, экономистом – везде. Почитай вакансии: опыт работы – не менее 2-3 лет. А где его взять? Именно институт распределения позволяет молодому специалисту этот опыт приобрести.
Евгений Пустовой:
Ты никто и звать тебя никак. А тут уже государство за тебя решает, еще бантик на упаковку наклеят.
Виктория Павлович:
Более того, многие организации предлагают решить жилищный вопрос, предлагают доплаты ввиду молодого специалиста. По-моему, все условия созданы. Достаточно только реализовать себя.
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