«Практически за смешную сумму». Сколько стоят путёвки в белорусские санатории и кто может рассчитывать на скидку?
Сезон отпусков не за горами. Кто-то ищет варианты релакса у моря, а кто-то планирует исследовать просторы родной Беларуси. О том, где и как отдохнуть в наших краях, тянет ли отечественный сервис на пять звезд и какие новые услуги готовы предложить отдыхающим, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы нахваливаем отдых в наших белорусских санаториях. Но я часто слышу нарекания, что цены. Вы видели эти цены? Можно добавить 200-400 рублей и слетать за эти же деньги в Турцию. Что можно ответить таким белорусам? Как у нас формируется цена, насколько она оправдана? Я понимаю, что, наверное, понижения цен не будет. Но, по крайней мере, как объяснить те цены, которые есть? Все ли могут себе позволить этот отдых? Может быть, есть какие-то скидки, бесплатные путевки?
Николай Матюкевич, генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт»:
На самом деле большинство санаториев Республики Беларусь, в том числе и санатории «Белпрофсоюзкурорта», участвуют ежегодно в тендере, который проводит Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. То есть граждане, как работающие, так и пенсионеры, могут практически за смешную сумму посещать наши санатории. Это определенная часть. То, что продается сейчас – все санатории «Белпрофсоюзкурорта» предоставляют скидку членам профсоюза 25 %. Поэтому в зависимости от номера, соответственно, будет стоимость санаторно-курортной путевки. Чтобы представляли, где-то от 50 рублей за день.
Наталья Надольская:
Владимир, какой уровень цен у вас? Просто интересно, сможем ли мы, телевизионные работники, позволить себе отдых в вашем санатории?
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Весь прошлый год мы предоставляли телевизионным работникам скидку персональную 40 %.
Наталья Надольская:
А в этом году?
Владимир Карпечкин:
Работникам и членам их семей. В этом году немножко мы финансовое положение свое за счет этого подшатали, поэтому отменили. Но, в принципе, мы дружим с телевизионщиками. Обещаю, что в следующем году мы ее вернем обязательно. Вообще, ценообразование в санатории «Ружанский» имеет, во-первых, сезонный характер. Это во всех санаториях, но у нас очень выражено. То есть летом, конечно, стоимость наших услуг самая максимальная, первый квартал – самая минимальная. Также мы проводим социально ориентированную ценовую стратегию для таких категорий, как пенсионеры, инвалиды, ветераны, уже несколько лет подряд врачи и члены их семей. Скидка предоставляется, от 40 % варьирует до 20 %.
Наталья Надольская:
А многодетной матери? Я пытаюсь найти хоть какую-нибудь лазейку.
Владимир Карпечкин:
Как предложение – почему бы нет? Мы рассмотрим, я обещаю. Поэтому цены начинаются от 60 рублей – это эконом-стандарт номер. Хочу подчеркнуть, что в эту стоимость входит пятиразовое питание, пять-шесть медицинских процедур, посещение спа-комплекса. Аквазона представлена двенадцатью саунами и банями, пятью бассейнами, четырьмя джакузи, одна из них под открытым небом. Это культурно-развлекательные мероприятия. У нас досуг очень активный, причем на все возрастные категории. У нас работают как воспитатели, которые могут побыть с вашими детками, пока вы занимаетесь лечебными процедурами, так и культорганизаторы. Анимации, шоу, конкурсы, концерты, вечера живой музыки. Даже работает египтянин. Египетский артист очень популярный приехал к нам отдыхать, но остался, прижился у нас в санатории. Поэтому досуг у нас тоже организован и входит в эту стоимость.
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