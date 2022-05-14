«Практически за смешную сумму». Сколько стоят путёвки в белорусские санатории и кто может рассчитывать на скидку?

Сезон отпусков не за горами. Кто-то ищет варианты релакса у моря, а кто-то планирует исследовать просторы родной Беларуси. О том, где и как отдохнуть в наших краях, тянет ли отечественный сервис на пять звезд и какие новые услуги готовы предложить отдыхающим, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы нахваливаем отдых в наших белорусских санаториях. Но я часто слышу нарекания, что цены. Вы видели эти цены? Можно добавить 200-400 рублей и слетать за эти же деньги в Турцию. Что можно ответить таким белорусам? Как у нас формируется цена, насколько она оправдана? Я понимаю, что, наверное, понижения цен не будет. Но, по крайней мере, как объяснить те цены, которые есть? Все ли могут себе позволить этот отдых? Может быть, есть какие-то скидки, бесплатные путевки?

Николай Матюкевич, генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт»:

На самом деле большинство санаториев Республики Беларусь, в том числе и санатории «Белпрофсоюзкурорта», участвуют ежегодно в тендере, который проводит Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. То есть граждане, как работающие, так и пенсионеры, могут практически за смешную сумму посещать наши санатории. Это определенная часть. То, что продается сейчас – все санатории «Белпрофсоюзкурорта» предоставляют скидку членам профсоюза 25 %. Поэтому в зависимости от номера, соответственно, будет стоимость санаторно-курортной путевки. Чтобы представляли, где-то от 50 рублей за день. Наталья Надольская:

Владимир, какой уровень цен у вас? Просто интересно, сможем ли мы, телевизионные работники, позволить себе отдых в вашем санатории?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Весь прошлый год мы предоставляли телевизионным работникам скидку персональную 40 %. Наталья Надольская:

А в этом году? Владимир Карпечкин:

Работникам и членам их семей. В этом году немножко мы финансовое положение свое за счет этого подшатали, поэтому отменили. Но, в принципе, мы дружим с телевизионщиками. Обещаю, что в следующем году мы ее вернем обязательно. Вообще, ценообразование в санатории «Ружанский» имеет, во-первых, сезонный характер. Это во всех санаториях, но у нас очень выражено. То есть летом, конечно, стоимость наших услуг самая максимальная, первый квартал – самая минимальная. Также мы проводим социально ориентированную ценовую стратегию для таких категорий, как пенсионеры, инвалиды, ветераны, уже несколько лет подряд врачи и члены их семей. Скидка предоставляется, от 40 % варьирует до 20 %.