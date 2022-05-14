Увлечение военной историей объединило целую семью. Как создавали народный музей в посёлке Черницкий?

Новости Беларуси. Дети войны – история узника из лагеря смерти Озаричи. Путешествие в прошлое. Музей на колесах с уникальной коллекцией орденов и медалей и народный музей из поселка Черницкий. Как увлечение военной историей объединило целые семьи? Программа «Центральный регион» в Смолевичском районе. Вместе со свидетелями военных событий и фанатами истории вспоминаем, как добывалась Великая Победа. Когда увлечение военной историей – дело семейное.

Мы с мужем уже 35 лет прожили. Интересы всегда общие. История в нашей семье всегда была актуальной темой. Муж интересуется, я как-то всегда с детства. Нужно же показывать и детям, когда были отцы и воевали наши деды. Нам тоже это очень нравится. И мы будем дальше, думаю, поддерживать это. Наши родители – дети войны. Мой папа – узник концлагеря. Мама на озере Палека в партизанской бригаде потеряла свою родную сестру, которая умерла во время блокады. Для нас это очень актуально. Хотелось бы, чтобы наши дети и внуки эту тему тоже прочувствовали. Они уже далеко от этого времени, но мы стараемся их привлечь как-то, чтобы им было интересно вместе с нами.

Стали развиваться, жене понравилось петь, нравится. Присоединились тоже. Форму сделали, и мы работаем, как говорится, душа в душу. Без этого я уже просто не могу. Мы ждем этих репетиций, мы ждем этих встреч, нам очень нравится. На репетиции клуба дисциплина в полушуточной военной манере. Заведующий – сам бывший милиционер – когда-то увлекся историей. А сегодня единомышленников набралось на целый взвод.

– Становись! Равняйсь! Смирно! Равнение направо! Командир любительского объединения «Спадчына» Саперов Юрий Александрович.

– Очень приятно. Меня в строй возьмете?

Постепенно ДК превратился в настоящий народный музей. В лицах здесь увековечили память о каждом земляке, который внес вклад в Победу. Узнав о задумке, семейные реликвии в экспозицию несли родственники ветеранов.

Юрий Саперов, заведующий Краснознаменским сельским клубом, председатель любительского объединения «Спадчына»:

Сценический образ воинов-солдат образца 1943 года. В форме мы ходим их и поддерживаем. Награды, которые у нас висят, люди спрашивают: откуда? Это, конечно, муляжи. Но мы несем образ солдата-победителя, который пришел с фронта с такими боевыми наградами. Музей мы открыли год назад. Музей постоянно пополняется артефактами времен войны, семейными реликвиями. Традиции, мы храним память всех наших предков. Мы подняли 120 человек – это только те люди, которые отдали жизнь в подпольщиках, партизанах, в боевых сражениях, те, которые пришли, узники, репрессированные. Это история. Это наши люди, те, которые отдавали жизнь за нашу малую родину – наш поселок Черницкий. Мы их свято чтим и подняли из небытия. Среди земляков жителей поселка Черницкий и стрелок роты автоматчиков, Герой Советского Союза, и партизаны, и даже сын полка.

Юрий Саперов:

Сын полка – это несовершеннолетний, которого усыновила воинская часть. Где они воевали, подобрали несовершеннолетнего, который был сиротой. Пожалели, покормили, одели и с разрешения командования оставили его на довольствие. Он служил, тоже считается у нас как ветеран, хоть и по возрасту. Служил тоже на позиции, малолетний, но он защищал свою Родину. Получилось так, что где-то они вместе пересекались, когда война заканчивалась. Фильмы сейчас смотрите, много на эту тему. Это живая тема. Он ее усыновил и сюда забрал, даже они отсюда не родом, просто приехали. Здесь был призыв на торфодобычу. Они сюда приехали, и здесь каждый пустил свои корни. У маленькой Софии здесь тоже есть портрет прадедушки, потому выступать с военными песнями для девочки особенно почетно.

Мне очень нравится. Мы поем песни разные: «Смуглянку», «Катюшу».

Татьяна Грибачева, жительница поселка Черницкий Смолевичского района:

Я очень рада, что образовали такой музей, потому что люди должны помнить. Мы внукам рассказываем и детям, чтобы они помнили, что такое война, чтобы знали. Коллекцию постоянно пополняют. Помимо музея на колесах, о котором мы рассказали, рядом с ДК планируют разбить стилизованный партизанский лагерь.