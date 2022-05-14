Увлечение военной историей объединило целую семью. Как создавали народный музей в посёлке Черницкий?
Новости Беларуси. Дети войны – история узника из лагеря смерти Озаричи. Путешествие в прошлое. Музей на колесах с уникальной коллекцией орденов и медалей и народный музей из поселка Черницкий. Как увлечение военной историей объединило целые семьи? Программа «Центральный регион» в Смолевичском районе. Вместе со свидетелями военных событий и фанатами истории вспоминаем, как добывалась Великая Победа.
Когда увлечение военной историей – дело семейное.
Мы с мужем уже 35 лет прожили. Интересы всегда общие. История в нашей семье всегда была актуальной темой. Муж интересуется, я как-то всегда с детства.
Нужно же показывать и детям, когда были отцы и воевали наши деды. Нам тоже это очень нравится. И мы будем дальше, думаю, поддерживать это.
Наши родители – дети войны. Мой папа – узник концлагеря. Мама на озере Палека в партизанской бригаде потеряла свою родную сестру, которая умерла во время блокады. Для нас это очень актуально. Хотелось бы, чтобы наши дети и внуки эту тему тоже прочувствовали. Они уже далеко от этого времени, но мы стараемся их привлечь как-то, чтобы им было интересно вместе с нами.
Стали развиваться, жене понравилось петь, нравится. Присоединились тоже. Форму сделали, и мы работаем, как говорится, душа в душу.
Без этого я уже просто не могу. Мы ждем этих репетиций, мы ждем этих встреч, нам очень нравится.
На репетиции клуба дисциплина в полушуточной военной манере. Заведующий – сам бывший милиционер – когда-то увлекся историей. А сегодня единомышленников набралось на целый взвод.
– Становись! Равняйсь! Смирно! Равнение направо! Командир любительского объединения «Спадчына» Саперов Юрий Александрович.
– Очень приятно. Меня в строй возьмете?
Постепенно ДК превратился в настоящий народный музей. В лицах здесь увековечили память о каждом земляке, который внес вклад в Победу. Узнав о задумке, семейные реликвии в экспозицию несли родственники ветеранов.
Юрий Саперов, заведующий Краснознаменским сельским клубом, председатель любительского объединения «Спадчына»:
Сценический образ воинов-солдат образца 1943 года. В форме мы ходим их и поддерживаем. Награды, которые у нас висят, люди спрашивают: откуда? Это, конечно, муляжи. Но мы несем образ солдата-победителя, который пришел с фронта с такими боевыми наградами. Музей мы открыли год назад. Музей постоянно пополняется артефактами времен войны, семейными реликвиями. Традиции, мы храним память всех наших предков. Мы подняли 120 человек – это только те люди, которые отдали жизнь в подпольщиках, партизанах, в боевых сражениях, те, которые пришли, узники, репрессированные. Это история. Это наши люди, те, которые отдавали жизнь за нашу малую родину – наш поселок Черницкий. Мы их свято чтим и подняли из небытия.
Среди земляков жителей поселка Черницкий и стрелок роты автоматчиков, Герой Советского Союза, и партизаны, и даже сын полка.
Юрий Саперов:
Сын полка – это несовершеннолетний, которого усыновила воинская часть. Где они воевали, подобрали несовершеннолетнего, который был сиротой. Пожалели, покормили, одели и с разрешения командования оставили его на довольствие. Он служил, тоже считается у нас как ветеран, хоть и по возрасту. Служил тоже на позиции, малолетний, но он защищал свою Родину. Получилось так, что где-то они вместе пересекались, когда война заканчивалась. Фильмы сейчас смотрите, много на эту тему. Это живая тема. Он ее усыновил и сюда забрал, даже они отсюда не родом, просто приехали. Здесь был призыв на торфодобычу. Они сюда приехали, и здесь каждый пустил свои корни.
У маленькой Софии здесь тоже есть портрет прадедушки, потому выступать с военными песнями для девочки особенно почетно.
Мне очень нравится. Мы поем песни разные: «Смуглянку», «Катюшу».
Татьяна Грибачева, жительница поселка Черницкий Смолевичского района:
Я очень рада, что образовали такой музей, потому что люди должны помнить. Мы внукам рассказываем и детям, чтобы они помнили, что такое война, чтобы знали.
Коллекцию постоянно пополняют. Помимо музея на колесах, о котором мы рассказали, рядом с ДК планируют разбить стилизованный партизанский лагерь.
Алексей Криворуцкий, участник общественного объединения «Спадчына»:
Готовим здесь партизанский лагерь. Беседку строим и окопы роем. Делаем окопы солдатские времен Великой Отечественной войны с бойком под пулемет. Возле самого клуба будем делать стелу – памятник героям нашим. Показать молодежи, что у нас такое было, что мы чтим, помним все эти традиции. Хоть у нас и мало ветеранов осталось, чтобы младшее поколение знало, что это такое, за что наши деды, прадеды воевали, за что наши родители воевали, чтобы была память. Сами мы работаем кто инженерами, кто слесарями – просто на своей инициативе помогаем и таким занимаемся.
Время накануне Дня Победы для всех участников коллектива особенное. Они откладывают все дела, отпрашиваются с работы и колесят по всему Смолевичскому району, да и не только. Выступают на «Линии Сталина». И песни военных лет, которые когда-то воодушевляли наших бойцов, сегодня согревают души, напоминая о цене и хрупкости добытого тогда мира.
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