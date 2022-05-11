Прямой эфир

Теперь можно организовывать белорусские самогон-туры. Что позволит создать новый туристический бренд?

11 мая 2022 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сезон отпусков не за горами. Кто-то ищет варианты релакса у моря, а кто-то планирует исследовать просторы родной Беларуси. О том, где и как отдохнуть в наших краях, тянет ли отечественный сервис на пять звезд и какие новые услуги готовы предложить отдыхающим, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Чем мы можем привлечь туристов? На чем можно сделать акцент?

Теперь можно организовывать белорусские самогон-туры. Что позволит создать новый туристический бренд?-1

Надежда Суслова, туристический обозреватель:
Если касаться еды, то не так давно был издан указ, который разрешает самогоноварение на отдельно взятых предприятиях. Мы давным-давно уже говорили о самогон-турах. Почему? В Шотландии я была на виски-турах – это бренд. Самогон – это белорусский бренд. Мы с такой радостью восприняли это законодательство, потому что теперь можно вполне организовывать белорусские самогон-туры, которые запросто могут привлечь, даже не говоря о вреде здоровью. Их можно по-разному, красиво очень представить и дополнить всем, чем только можно. Я считаю, что это был бы прекрасный, замечательный бренд.

Самый теплый климат и чистый воздух – это у нас. Почему «Ружа Хутар» не просто санаторий, а целый курорт – подробнее здесь.

# Туризм # общество # Наталья Надольская # Надежда Суслова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Планируем увеличить количество детей». Каким будет летний оздоровительный сезон, рассказал Игорь Петришенко
11 мая 2022 18:47

«Планируем увеличить количество детей». Каким будет летний оздоровительный сезон, рассказал Игорь Петришенко

Самый тёплый климат и чистый воздух – это у нас. Почему «Ружа Хутар» не просто санаторий, а целый курорт?
11 мая 2022 18:46

Самый тёплый климат и чистый воздух – это у нас. Почему «Ружа Хутар» не просто санаторий, а целый курорт?

«Сможем сохранить историческую память». Игорь Сергеенко об учебнике по истории белорусской государственности
11 мая 2022 18:46

«Сможем сохранить историческую память». Игорь Сергеенко об учебнике по истории белорусской государственности