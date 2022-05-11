Теперь можно организовывать белорусские самогон-туры. Что позволит создать новый туристический бренд?

Сезон отпусков не за горами. Кто-то ищет варианты релакса у моря, а кто-то планирует исследовать просторы родной Беларуси. О том, где и как отдохнуть в наших краях, тянет ли отечественный сервис на пять звезд и какие новые услуги готовы предложить отдыхающим, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Чем мы можем привлечь туристов? На чем можно сделать акцент?
Надежда Суслова, туристический обозреватель:
Если касаться еды, то не так давно был издан указ, который разрешает самогоноварение на отдельно взятых предприятиях. Мы давным-давно уже говорили о самогон-турах. Почему? В Шотландии я была на виски-турах – это бренд. Самогон – это белорусский бренд. Мы с такой радостью восприняли это законодательство, потому что теперь можно вполне организовывать белорусские самогон-туры, которые запросто могут привлечь, даже не говоря о вреде здоровью. Их можно по-разному, красиво очень представить и дополнить всем, чем только можно. Я считаю, что это был бы прекрасный, замечательный бренд.
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