«То место, куда люди могут приехать просто отдохнуть». Насколько важен белорусам туристический сервис?

Сезон отпусков не за горами. Кто-то ищет варианты релакса у моря, а кто-то планирует исследовать просторы родной Беларуси. О том, где и как отдохнуть в наших краях, тянет ли отечественный сервис на пять звезд и какие новые услуги готовы предложить отдыхающим, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Согласитесь, что наш турист немножко искушен уже и избалован зарубежными курортами в плане сервиса, развлечений. Можем ли мы предложить альтернативу зарубежному отдыху?