«То место, куда люди могут приехать просто отдохнуть». Насколько важен белорусам туристический сервис?

Сезон отпусков не за горами. Кто-то ищет варианты релакса у моря, а кто-то планирует исследовать просторы родной Беларуси. О том, где и как отдохнуть в наших краях, тянет ли отечественный сервис на пять звезд и какие новые услуги готовы предложить отдыхающим, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Согласитесь, что наш турист немножко искушен уже и избалован зарубежными курортами в плане сервиса, развлечений. Можем ли мы предложить альтернативу зарубежному отдыху?
Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму Туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист»:
Наверное, тяжело говорить про всех белорусов. Мы сохранили наши обыкновенные базы отдыха, у нас их по стране целых восемь. Мы не сравниваем их с санаторием. Это то место, куда люди могут приехать просто отдохнуть. Да, запросы клиентов меняются, усовершенствуются. Появляются банные комплексы, СПА, бассейны. Но есть те люди, которые приезжают на базы отдыха ради того, чтобы поставить палатку и отдохнуть на берегу Немана. То есть сказать, что все стремятся к самому высокому сервису, к которому привыкли в Турции, Египте, на самом деле это просто сравнять, усреднить – нет.
Самый теплый климат и чистый воздух – это у нас. Почему «Ружа Хутар» не просто санаторий, а целый курорт – подробнее здесь.