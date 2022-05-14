Как мужчина нашёл могилу освобождавшего Польшу брата и почему 30 лет каждый День Победы приезжал туда?

Александр Петрович потерял в войну несколько родственников, на фронте были отец и два старших брата. Один из них домой так и не вернулся. Погиб на территории Польши, ему было всего 20 лет. Александр Петрович четверть века искал место захоронения. А потом каждый год 9 мая в течение 30 лет ездил на братскую могилу. И только последние пару лет поездке помешала пандемия.

Александр Мартинчик, участник общественного объединения «Спадчына»:

Во время войны я потерял пять человек, ближайших родственников. Двух братьев, двух дядьков и деда. Отец воевал, но он пришел. Этот тоже воевал, в 15 лет пошел, тоже пришел. А вот этот – Иван – погиб в 1945 году в Польше. Я десятый в семье, а он первый. Мать плакала, хотя нас много было, и я решил найти. Она погадает – живой. Есть извещение: «Погиб в восточной Пруссии, 800 метров юго-западнее кирпичного завода», и все. Я решил найти. Писал лет 20, понемногу прояснялось. Друг написал, что похоронен в пяти километров от города Голдап. Я карту нашел польскую – в общем, лет 25-30 прошло. Напишу в Польшу – через три года ответ. Поехали туда. Действительно, там кладбище советских, полторы тысячи наших хлопцев. Я езжу 30 лет. Лет 25 искал, а потом нашел, и 30 лет каждый год езжу.

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