«Девочки, это мой». Белоруска о курортном романе длиной в 23 года
Сезон отпусков не за горами. Кто-то ищет варианты релакса у моря, а кто-то планирует исследовать просторы родной Беларуси. О том, где и как отдохнуть в наших краях, тянет ли отечественный сервис на пять звезд и какие новые услуги готовы предложить отдыхающим, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Валентина, чего не хватало вам?
Валентина Стрельцова, любительница отдыха в белорусских санаториях:
В смысле медицины, по процедурам?
Юлия Самусенко:
В смысле развлечений. Чего вам не хватило?
Валентина Стрельцова:
Во многих санаториях была. «Криница» очень понравилась. Культорганизаторы отличнейшие. Теперь же разъединили: профсоюзы рабочие отдельно, а пенсионеры, инвалиды – отдельные у нас санатории. Шесть санаториев по Беларуси.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Артисты приезжали?
Валентина Стрельцова:
Так вот, когда последний раз была, везде была – неплохо. Например «Березина» – Диана там есть. Спасибо ей большое. Очень организация была замечательнейшая. Вечер поэзии, вечер самодеятельности отдыхающих, вечер танцев. Когда приходишь на танцы, есть развлекательная программа. Танцуешь красивые наши танцы забытые – вальс, падеспань, полька. Полечка – это же все наш век.
Юлия Самусенко:
Валентина, танцы все-таки – как с кавалерами обстоят дела? Приглашают на танцы? Может быть, какая-то борьба между дамами?
Валентина Стрельцова:
Обстоят дела в разных санаториях по-разному. Работает группа захвата. Она состоит из женщин. Мужчины показываются более-менее. Наши сидят представители, более-менее мужчина такой на горизонте появился – давайте мы поднесем вашу сумочку, ваш чемоданчик желательно на третий этаж.
Наталья Надольская:
Правда, что вам однажды предлагали деньги, чтобы вы отступили от кавалера?
Валентина Стрельцова:
В последнем санатории было так. За столом у меня сидели трое мужчин, двое из Минска, один из Мозыря. С ними интересно было. Они все трое ухаживали за мной. Как ухаживали? Очень хорошо относились. Не было никаких больше развлечений. Мы все по двое жили, один жил один. Мы у него арендовали эту комнату. Вечером что делать? Нечего, дождь льет. Мы так организовывали: поужинаем, потом – весь санаторий смотрит – один пальто подает, второй – шарфичек. Мы приходим туда, где один живет. Мы поем песни наши народные – все трое знают – пьем чай, играем в карты. У нас больше нет никаких развлечений. Включаем телефон и танцуем. Все по очереди со мной танцуют. Ходим еще в санатории.
Наталья Надольская:
Так а деньги-то за что предлагали?
Валентина Стрельцова:
Женщина. Ходит трое. А зачем же ей трое? Она говорит: «Послушай меня, зачем тебе он? Для чего ты с ним? Давай я тебе дам денег».
Наталья Надольская:
Сколько предложила?
Валентина Стрельцова:
Много, невозможно говорить даже.
Наталья Надольская:
Вы согласились или отказались?
Валентина Стрельцова:
Конечно, отказалась. Зачем же мне деньги нужны?
Наталья Надольская:
Так у вас еще двое оставалось кавалеров. Вы и заработали, и ей одного бы отдали.
Валентина Стрельцова:
Исключено, они не изменяли мне. Строго.
Наталья Надольская:
Валентина, я знаю, что у вас случился роман курортный, который продлился 23 года.
Юлия Самусенко:
Мы жаждем подробностей.
Наталья Надольская:
Роковая женщина, любительница санаториев.
Валентина Стрельцова:
Интересный роман. Он приехал из Минска. Я работала в газете «Бабруйскае жыцце», мне дали тоже путевочку. Он вечером приехал по путевке, я – утром. На танцы оба пришли. Не оба, я с девочками стою. Заходит великан, 58-й размер одежды, 46-й размер обуви. Я говорю: «Девочки, это мой». Они посмеялись. В бобруйском санатории вообще отличнейшие танцы. Во-первых, буквально старинное все. Есть молодежь. Через танец: один – трясучка, один – хороший. Я так называю. Он стоит с женщиной рядышком. Заиграли танго. Танго – это же величественный танец. Будь не будь! Подошла и говорю: «Женщина, миленькая моя, разрешите мне потанцевать с вашим мужчинкой». Она на меня посмотрела и говорит: «Пожалуйста, можете даже его взять напрокат». Я говорю: «Напрокат? Я на всю жизнь хочу». Он пошел со мной танцевать. Потанцевали этот танец и протанцевали мы с ним 23 года.
Наталья Надольская:
Прекрасная история.
Юлия Самусенко:
Валентина, я хочу сказать: умеют же люди отдыхать. Какие страсти однако кипят в наших белорусских санаториях.
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