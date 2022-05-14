«Девочки, это мой». Белоруска о курортном романе длиной в 23 года

Сезон отпусков не за горами. Кто-то ищет варианты релакса у моря, а кто-то планирует исследовать просторы родной Беларуси. О том, где и как отдохнуть в наших краях, тянет ли отечественный сервис на пять звезд и какие новые услуги готовы предложить отдыхающим, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Валентина, чего не хватало вам?

Валентина Стрельцова, любительница отдыха в белорусских санаториях:

В смысле медицины, по процедурам? Юлия Самусенко:

В смысле развлечений. Чего вам не хватило? Валентина Стрельцова:

Во многих санаториях была. «Криница» очень понравилась. Культорганизаторы отличнейшие. Теперь же разъединили: профсоюзы рабочие отдельно, а пенсионеры, инвалиды – отдельные у нас санатории. Шесть санаториев по Беларуси. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Артисты приезжали? Валентина Стрельцова:

Так вот, когда последний раз была, везде была – неплохо. Например «Березина» – Диана там есть. Спасибо ей большое. Очень организация была замечательнейшая. Вечер поэзии, вечер самодеятельности отдыхающих, вечер танцев. Когда приходишь на танцы, есть развлекательная программа. Танцуешь красивые наши танцы забытые – вальс, падеспань, полька. Полечка – это же все наш век.

Юлия Самусенко:

Валентина, танцы все-таки – как с кавалерами обстоят дела? Приглашают на танцы? Может быть, какая-то борьба между дамами? Валентина Стрельцова:

Обстоят дела в разных санаториях по-разному. Работает группа захвата. Она состоит из женщин. Мужчины показываются более-менее. Наши сидят представители, более-менее мужчина такой на горизонте появился – давайте мы поднесем вашу сумочку, ваш чемоданчик желательно на третий этаж. Наталья Надольская:

Правда, что вам однажды предлагали деньги, чтобы вы отступили от кавалера? Валентина Стрельцова:

В последнем санатории было так. За столом у меня сидели трое мужчин, двое из Минска, один из Мозыря. С ними интересно было. Они все трое ухаживали за мной. Как ухаживали? Очень хорошо относились. Не было никаких больше развлечений. Мы все по двое жили, один жил один. Мы у него арендовали эту комнату. Вечером что делать? Нечего, дождь льет. Мы так организовывали: поужинаем, потом – весь санаторий смотрит – один пальто подает, второй – шарфичек. Мы приходим туда, где один живет. Мы поем песни наши народные – все трое знают – пьем чай, играем в карты. У нас больше нет никаких развлечений. Включаем телефон и танцуем. Все по очереди со мной танцуют. Ходим еще в санатории. Наталья Надольская:

Так а деньги-то за что предлагали?

Валентина Стрельцова:

Женщина. Ходит трое. А зачем же ей трое? Она говорит: «Послушай меня, зачем тебе он? Для чего ты с ним? Давай я тебе дам денег». Наталья Надольская:

Сколько предложила? Валентина Стрельцова:

Много, невозможно говорить даже. Наталья Надольская:

Вы согласились или отказались? Валентина Стрельцова:

Конечно, отказалась. Зачем же мне деньги нужны? Наталья Надольская:

Так у вас еще двое оставалось кавалеров. Вы и заработали, и ей одного бы отдали. Валентина Стрельцова:

Исключено, они не изменяли мне. Строго.