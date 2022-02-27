«Поздно вечером на меня начали выходить уже». Лукашенко рассказал, что у него просит украинская элита

Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Два дня назад я связался с президентом России, говорю: готовы на переговоры. Это было днем. «Да», – говорит, – «я знаю, мы готовы приехать в Минск, вести переговоры, все равно война чем-то закончится». Ну и дальше был разговор. Хорошо. Он потом опять мне перезванивает: пожалуйста, я тебя прошу, обеспечь безопасность и проведение этих переговоров, поможешь? Ну какие вопросы? Я же об этом заявил в первый день конфликта. Поэтому вопросов нет. Согласились на все пункты, которые я перечислял, и даже больше того. К вечеру опять звонит президент России. «Они отказались». Я говорю: «Ну, отказались – это их выбор». Вчера поздно вечером на меня начали выходить уже (не буду называть фамилии) те, кто находится у них там под руками, упрекать, но большинство – просить. Украинцев из элиты. Суть – станьте между нами. Это цитата. Я говорю: да я с первого дня пытаюсь стать между вами, но с одной стороны есть какая-то сторона, а с другой я не вижу вас. Рассказал, как все это начиналось. Ответ: ну, безумец, не понимает, мы вас просим, позвоните сейчас Зеленскому, скажите ему, чтобы он остановился, надо же понимать это все. «Ладно», – говорю. – «Хорошо, позвоню, но вряд ли это будет иметь на него какое-то воздействие». Как может быть воздействие, если за его спиной сидят те, кто его подталкивает?
Кому нужна эта бойня, война? Плевать им на то, что погибнут украинцы. По нескольким линиям доложили Зеленскому, я уверен, доложили, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз закрутилось. Поздно вечером опять позвонил президент России, рассказал, как с переговорами обстоят дела. Готовы встречаться в Гомеле. Я говорю: хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них очень плохо. Он объяснил сегодня, почему Минск плохо. «Да, мы готовы, пожалуйста, обеспечь, помоги» – «Да не вопрос, это больше нас касается даже, чем России». Рассказал, во сколько делегация приедет. Мы все сделали. Встретили российскую делегацию, отправили в Гомель, сопровождали, там безопасность. За ночь губернатор и министр иностранных дел все сделали. Ждут. Ждем. За ночь его пытались найти, нашли к утру Зеленского. «Возможно, переговорим». И так доверительно. Я уже могу это озвучить: «Человек в неадеквате». Цитата. «Он не понимает, что происходит». Я говорю: «Я чем вам могу помочь?» – «Пожалуйста, переговорите с ним». Я жду ответа. Я могу разложить все по полочкам, притом перевернув эту страницу. Вот что есть на сегодня.
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