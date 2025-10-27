Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Гениальный план правящих польских властей довольно прост. Уже сейчас, по их подсчетам, примерно треть бюджетного финансирования уходит в Польшу на беглых. На наших змагаров и украинских нью-бандеровцев. И если, думают «тусковцы», сократить финансирование на эти 30 %, то как раз лишние люди в Польше не смогут пользоваться панскими льготами. Хотя мы с вами по опыту знаем, что случится ровно наоборот. «ПИСовцы» же, те, которые против «тусковцев» и вместе с ними против польского народа, «ПИСовцы» тоже полагают, что сокращать бюджетное финансирование надо. И даже согласны, что примерно на те же 30 %. Но они принципиально считают, что начинать сокращать надо с другой стороны. И никогда, слышите, панове, никогда «ПИСовцы» не согласятся с мерзкими и гнусными «тусковцами». Вот так, девчонки, она и происходит, политическая борьба на нанайских мальчиков. А простым полякам хоть сову об пенек, хоть пеньком об сову. А здравоохранение будет становиться все хуже. Так соседи и живут, хмуро напивая, мол, ничего, еще польска не сгинела, не совсем, еще нет, а вот теперь уже – да.

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