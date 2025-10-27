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Турция рассчитывает вывести сотрудничество с Беларусью на более высокий уровень

27 октября 2025 17:01
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О важности продолжения совместной с Турцией работы по продвижению миролюбивой повестки 27 октября говорили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил спикер Игорь Сергеенко, это послужит укреплению позиций двух стран на мировой арене.

Турция рассчитывает вывести сотрудничество с Беларусью на более высокий уровень-2

Особенно важна для Беларуси поддержка Турции на международных парламентских площадках, таких как Межпарламентский союз и Парламентская ассамблея ОБСЕ. К слову, на прошлой сессии ассамблеи Беларусь выступила соавтором турецких поправок в резолюции. 

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во время предыдущей сессии в Португалии за многие годы впервые Беларусь выступила соавтором одной из резолюций Турции. Мы поддержали Турцию по ряду поправок к другим резолюциям. Так же, как получаем поддержку со стороны турецких парламентариев.

Сельман Эсер, руководитель межпарламентской группы дружбы «Турция Беларусь» Великого национального собрания Турции:
Мы заинтересованы в развитии контактов с вашей страной. Дружба и взаимоотношения между нашими странами и так находятся на высоком уровне, но мы надеемся, что благодаря контактам и переговорам в эти дни в Минске во время нашего визита мы выведем отношения на еще более высокий уровень.

# Беларусь-Турция # Сельман Эсер # Сергей Рачков # Международное сотрудничество

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