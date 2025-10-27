Турция рассчитывает вывести сотрудничество с Беларусью на более высокий уровень

О важности продолжения совместной с Турцией работы по продвижению миролюбивой повестки 27 октября говорили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил спикер Игорь Сергеенко, это послужит укреплению позиций двух стран на мировой арене.

Особенно важна для Беларуси поддержка Турции на международных парламентских площадках, таких как Межпарламентский союз и Парламентская ассамблея ОБСЕ. К слову, на прошлой сессии ассамблеи Беларусь выступила соавтором турецких поправок в резолюции.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во время предыдущей сессии в Португалии за многие годы впервые Беларусь выступила соавтором одной из резолюций Турции. Мы поддержали Турцию по ряду поправок к другим резолюциям. Так же, как получаем поддержку со стороны турецких парламентариев.

Сельман Эсер, руководитель межпарламентской группы дружбы «Турция – Беларусь» Великого национального собрания Турции:

Мы заинтересованы в развитии контактов с вашей страной. Дружба и взаимоотношения между нашими странами и так находятся на высоком уровне, но мы надеемся, что благодаря контактам и переговорам в эти дни в Минске во время нашего визита мы выведем отношения на еще более высокий уровень.