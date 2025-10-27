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В Беларуси сформирован судейский корпус Апелляционного экономического суда

27 октября 2025 17:24
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В Беларуси сформирован судейский корпус Апелляционного экономического суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его компетенции будет рассмотрение гражданских дел по экономическим спорам, вытекающим из хозяйственных правоотношений, а также надзор за деятельностью нижестоящих судов. 

В Беларуси сформирован судейский корпус Апелляционного экономического суда-2

Его состав определен указом Президента. Образование Апелляционного экономического суда стало завершающим этапом судебной реформы в Беларуси. Таким образом, в экономическом правосудии теперь полноценная трехзвенная система судов. 

Осуществлять полномочия председателя Апелляционного экономического суда будет заместитель председателя Верховного Суда Юрий Кобец. До Нового года планируется завершить все необходимые организационно-штатные мероприятия, и затем созданный судебный орган начнет работу по рассмотрению дел.

# Александр Лукашенко # Судебная система Беларуси

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