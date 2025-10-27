В Беларуси сформирован судейский корпус Апелляционного экономического суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его компетенции будет рассмотрение гражданских дел по экономическим спорам, вытекающим из хозяйственных правоотношений, а также надзор за деятельностью нижестоящих судов.
Его состав определен указом Президента. Образование Апелляционного экономического суда стало завершающим этапом судебной реформы в Беларуси. Таким образом, в экономическом правосудии теперь полноценная трехзвенная система судов.
Осуществлять полномочия председателя Апелляционного экономического суда будет заместитель председателя Верховного Суда Юрий Кобец. До Нового года планируется завершить все необходимые организационно-штатные мероприятия, и затем созданный судебный орган начнет работу по рассмотрению дел.