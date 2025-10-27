В Беларуси сформирован судейский корпус Апелляционного экономического суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его компетенции будет рассмотрение гражданских дел по экономическим спорам, вытекающим из хозяйственных правоотношений, а также надзор за деятельностью нижестоящих судов.