Если в сельском магазине обнаружили проблему, её решат максимум за полдня – замминистра МАРТ

Ответ на фейки. Какие инфотехнологии сейчас в тренде? Что делают госорганы, когда становятся объектами клеветы? Почему вбросы – оружие общественного поражения? Существует ли вакцина от лжи и кто прописывает уколы правды? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили медиафакторы гибридной войны.

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

За 2,5 года скажу. Мало того, что совместные мониторинги, в том числе и с силовыми ведомствами, с депутатским корпусом, с сенаторами, с профсоюзами – мы сегодня работаем онлайн. Если сенатор в сельской местности увидел какую-то проблему в отдельно стоящем магазине, то в течение максимум полдня эта проблема будет решена.

Но если это проблема, которая нуждается в анализе, условно, просто вбросить фейк – 270 рублей конфеты в магазине «Корона», надо разобраться, что это были за конфеты, что это премиум-сегмент, дубайские конфеты с фисташкой. Надо показать и разложить по полочкам. Только фактом можно противодействовать таким вбросам.