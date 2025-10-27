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Если в сельском магазине обнаружили проблему, её решат максимум за полдня – замминистра МАРТ

27 октября 2025 17:11
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Ответ на фейки. Какие инфотехнологии сейчас в тренде? Что делают госорганы, когда становятся объектами клеветы? Почему вбросы – оружие общественного поражения? Существует ли вакцина от лжи и кто прописывает уколы правды? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили медиафакторы гибридной войны.

Если в сельском магазине обнаружили проблему, её решат максимум за полдня – замминистра МАРТ-2

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
За 2,5 года скажу. Мало того, что совместные мониторинги, в том числе и с силовыми ведомствами, с депутатским корпусом, с сенаторами, с профсоюзами – мы сегодня работаем онлайн. Если сенатор в сельской местности увидел какую-то проблему в отдельно стоящем магазине, то в течение максимум полдня эта проблема будет решена.

Но если это проблема, которая нуждается в анализе, условно, просто вбросить фейк – 270 рублей конфеты в магазине «Корона», надо разобраться, что это были за конфеты, что это премиум-сегмент, дубайские конфеты с фисташкой. Надо показать и разложить по полочкам. Только фактом можно противодействовать таким вбросам.

Булавко: каждый руководитель должен понимать, что он боец информационного фронта.

# Торговля # Торговля в Беларуси # Государственная информационная политика # Наталья Василевская

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